Angelique Boyer cumplió 34 años y así es como se ha convertido en un ejemplo para las mujeres que no siguen estándares ajenos

Angelique Boyer se ha convertido en una de las figuras favoritas de la pantalla chica mexicana por su carisma y belleza. La actriz de origen francés se ganó el cariño del público tras protagonizar telenovelas como Teresa, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana. También sorprendió con su participación en Imperio de mentiras, adaptación de la serie turca Kara Para Aşk y con Vencer el pasado, al lado de Érika Buenfil.

El pasado 4 de julio Angelique cumplió 34 años de edad y para festejarlo, envió un emotivo mensaje agradeciendo todo lo vivido en sus 33.

“Qué año tan bello, muy agradecida por lo vivido, aprendiendo a disfrutar más de los pequeños detalles, lo que realmente es valioso, madurar en muchos sentidos y al crecer recordar que lo mejor es alimentar esa niña interna, sin juicios ni prejuicios, sin expectativas, más adaptable y positiva con la circunstancias, no parar de avanzar y sobre todo; no depender de nada y que nadie tenga que cargar con mi proceso. Gracias a los que me acompañan en esta vida, que están en mi camino y se quedan a los que vienen y me enseñan, a los que se van y me enseñan también Gratitud por lo aprendido, por lo recibido. Vamos por este nuevo año con todo!”, se lee en Instagram.

Por su parte, Sebastián Rulli no perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras llenas de amor, acompañadas de una serie de fotografías.

“Mi amooor @angeliqueboyer …Hoy festejo tu vida!!!Tu existencia me hace tan Felíz que son infinitos los buenos deseos hacia ti.Que este nueva vuelta al sol te sorprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la Salud siempre te acompañe y me permitas agarrarte de tu mando sin soltarte jamás!!Feliz cumpleaños Mi Cielo!!Te Amoooo!!!#queseaelmejorañodetuvida #felizcumpleaños #behappy #teamo #festejandolavida”

Angelique Boyer ha sido una inspiración para las mujeres con alma libre

Con su forma de pensar, la actriz ha derribado las expectativas ajenas sobre lo que debería estar haciendo para ser considerada plena.

Ella ha dejado claro que la felicidad no está únicamente en casarse y tener hijos sino en disfrutar la vida al lado de la persona correcta y enfocarse en perseguir sus pasiones.

Boyer ha estado con Sebastián Rulli desde hace 8 años, formando una de las relaciones más estables del espectáculo. En repetidas ocasiones ha sido cuestionada sobre por qué no se ha casado, a lo que ella ha respondido que no considera que un papel valide su amor.

“Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo en una entrevista.

Su historia de amor comenzó a raíz de sus participaciones como pareja en diversas telenovelas mexicanas y sin importar que ambos tuvieron diferentes parejas en esos tiempos, en 2014, por azares del destino, comenzaron la relación que hoy demuestran con orgullo.

Angelique también ha sido presionada con el tema de la maternidad pero ella se mantiene firme a sus convicciones.

Fue en una entrevista para el sitio Mamás Latinas que la actriz reveló que ser mamá no es una de sus prioridades pues está enfocada en su vida en pareja, así como en sus proyectos personales. Eso sí, ha dejado claro que respeta las decisiones de otras mujeres y que no descarta del todo tener hijos en algún momento.

Muchos han criticado la posición de Boyer pero ella ha demostrado que su valor no reside en expectativas ajenas.

La actriz también ha roto estereotipos al construir una buena relación con el hijo que Sebastián Rulli tuvo con Cecilia Galiano.

En varias ocasiones el actor ha dicho lo agradecido que está con ella por preocuparse por Santiago. “Angie es encantadora conmigo, con él y con todo el mundo”, aseguró el actor en una entrevista. “Ella siempre está dispuesta a que la que la gente que está a su alrededor esté a gusto y Santi se siente muy bien con ella”.