Estas famosas han demostrado que una madrastra puede ser una guía y gran confidente

Las películas y cuentos infantiles nos han hecho creer que las madrastras siempre son brujas malvadas que le hacen la vida imposible a los hijos ajenos sin embargo, en la vida real, muchas mujeres han roto con esto.

Una madrastra puede ser una mamá adoptiva muy amorosa que se convierte en una guía y confidente para los hijos de su pareja. Quizá ellas no dieron a luz a ninguno de esos niños pero es un hecho que invierten tiempo y amor en ellos. Muchas veces los conocen desde el primer momento, los cargaron, los arroparon para dormir y les enseñaron que siempre serán un apoyo para ellos.

Estas famosas han demostrado ser las mejores madrastras

Angelique Boyer

Angelique Boyer Angelique Boyer ha sido muy cercana al hijo de Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una de las relaciones más estables del espectáculo sin embargo, la actriz ha dejado claro que no desea tener hijos, o no al menos pronto. El actor argentino tiene un hijo llamado Santiago con su ex pareja, la conductora Cecilia Galliano. Aunque han sido pocas las veces que lo ha mostrado en público, ambos son muy unidos y en ocasiones lo ha acompañado en sus viajes por el mundo junto a Angelique Boyer.

La decisión de la actriz de no tener hijos ha sido muy cuestionada sin embargo, ella ha demostrado que puede ser una mamá adoptiva muy amorosa.

“Realmente él sabe que soy una persona que cuando él quiera puedo sumar en su vida, nos llevamos superbién”, confesó Angelique en una entrevista para Youtube con Lourdes Stephen. Sobre la relación entre Santi y Angelique, Rulli ha revelado que se siente muy agradecido por contar con el apoyo de su pareja: “Angie es encantadora conmigo, con él y con todo el mundo”, aseguró el actor. “Ella siempre está dispuesta a que la que la gente que está a su alrededor esté a gusto y Santi se siente muy bien con ella”.

Salma Hayek

Salma siempre ha demostrado ser una mamá amorosa y dedicada a su hija Paloma sin embargo, algo que muchos no saben es que también es muy cercana a su hijastra, Mathilde Pinault.

Matilde es hija del esposo de Salma y la conoció cuando apenas tenía diez años de edad. Es por esto que la actriz ha podido forjar una estrecha relación con ella, a la par que ha permitido que creca junto a su hija como una hermana. Durante una entrevista a la revista Vanity Fair, Mathilde habló sobre su relación con la famosa actriz mexicana y del gran impacto que ha tenido en su vida.

“Tuve una infancia privilegiada. Pero no confundas lo que una familia puede ofrecerte con lo que una familia posee. La riqueza más importante que me han transmitido mi padre, mi madre, mis hermanos y también la nueva esposa de mi padre, Salma Hayek, es la apertura mental, una lección fundamental de curiosidad por la vida. Cada uno de ellos ha sido importantísimo”, dijo la joven de 21 años.

Ana Bárbara

Ana Bárbara

La cantante siempre ha demostrado ser una mujer apegada a su familia y una madre entregada, no sólo para sus hijos Emiliano, José María y Jerónimo, sino que también para María, Paula y Emilio, hijos de la fallecida actriz Mariana Levy.

Ana Bárbara ha sido un ejemplo de lo que es hacerse cargo de hijos ajenos, a los cuales ha etiquetado como sus “hijos del corazón”. La mexicana enfrentó críticas más crueles y vivió un reto cuando asumió parte de la responsabilidad por los hijos de Mariana Levy.

La intérprete tenía una relación con José María “el Pirru”, ex esposo de Mariana Levy al momento de su muerte. Es por eso que pudo involucrarse en la crianza de María, Paula y José Emilio.

Ana Bárbara ha dicho que desde el principio sintió una conexión muy especial con ellos. El primer encuentro con los pequeños bastó para que quisiera formar parte de sus vidas.

“¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”, confesó en una entrevista con Yordi Rosado.

Odalys Ramírez

La conductora tiene dos hijos con el actor Patricio Borghetti pero siempre ha visto por el hijo que este tuvo con Grettel Valdez. Para Odalys, Santino es parte esencial de su familia pues ha sido el mejor hermano mayor para los pequeños Gia y Rocco. Ella siempre ha expresado el gran cariño que tiene por Santino y cómo celebra sus logros como si fuera su hijo biológico, después de todo, lo vio crecer. Así mismo mantiene una buena relación con su madre.