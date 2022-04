Angelique Boyer no desea hijos pero prueba que es una gran madrastra

Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una de las relaciones más estables del espectáculo sin embargo, la actriz ha dejado claro que no desea tener hijo, o no al menos pronto.

Su historia de amor comenzó a raíz de sus participaciones como pareja en diversas telenovelas mexicanas y sin importar que ambos tuviernon diferentes parejas en esos tiempos, en 2014, por azares del destino, comenzaron el romance que hoy demuestran con orgullo.

A pesar del tiempo que llevan juntos, no planean ser papás juntos debido a que ambos están plenamente dedicados a sus proyectos y a disfrutar su vida en pareja.

El actor argentino tiene un hijo llamado Santiago con su ex pareja, la conductora Cecilia Galliano. Aunque han sido pocas las veces que lo ha mostrado en público, ambos son muy unidos y en ocasiones lo ha acompañado en sus viajes por el mundo junto a Angelique Boyer.

La actriz se ha tomado un receso de las telenovelas, mientras que el actor aprovechó unos días libres de las grabaciones de Los Ricos También Lloran, la cual protagoniza para escaparse a París.

La pareja estuvo acompañada del padre de Angelique así como del hijo de Rulli. Ella demostró que Santi es su consentido al tomarle impesionantes fotografías en su viaje.

Santiago Rulli El hijo de Sebastián Rulli ha crecido mucho

Si bien Boyer no se ha querido tener sus propios hijos, es claro que le tiene un gran cariño a Santi. Y aunque en algún momento se desataron rumores de que este no la aceptaba, la actriz dio a entender que respeta su espacio y que trabajan por llevarse bien.

“Realmente él sabe que soy una persona que cuando él quiera puedo sumar en su vida, nos llevamos superbién”, comentó Angelique en una entrevista para Youtube con Lourdes Stephen.

La protagonista de “Imperio de mentiras” ha asumido bien su papel de madrastra, haciéndole ver a Santi que siempre estará para él y que puede confiar en ella.

Por su parte, Sebastián Rulli comentó: “Santi ya está hecho un niñote, muy muy alto, y muy maduro, la verdad que es un tipazo”, comentó Rulli de lo más orgulloso. “Me da tanto gusto verlo crecer con ese corazón tan bondadoso, siempre tratando de dar el gusto a los demás es un niño precioso, la verdad me da tanta paz y tanta emoción verlo crecer y compartir mucho con él”.

Así mismo no perdió la oportunidad de reconocer el gran apoyo que ha sido Angelique. “Angie es encantadora conmigo, con él y con todo el mundo”, aseguró el actor. “Ella siempre está dispuesta a que la que la gente que está a su alrededor esté a gusto y Santi se siente muy bien con ella”.

El actor contó en una ocasión que le ha inculcado a su hijo estar alejado de los prejuicios.

“Que él esté tranquilo, que haga lo que le gusta, que no sienta la presión, la fama no es algo fácil, no es necesaria, la verdad es que el anonimato, el poder desenvolverse en esta sociedad con soltura, sin tener presiones es muy agradable, así que niños traten de ser uno mismo, no dejarse presionar por ser parte de algo que no te llena, lo que te llena es ser feliz”, concluyó.

¿Por qué Angelique no quiere hijos?

Fue en una entrevista para el sitio ‘Mamás Latinas’ que Angelique Boyer reveló algunos motivos por los cuáles no desea tener hijos pero aclaró que respeta las decisiones de otras mujeres y que no descarta por completo el ser mamá.

Uno de los motivos está en su trabajo puesto que ella está enfocada en seguir creciendo en el medio, además de estar consciente de lo demandante que es.

Muchos han criticado la posición de Boyer sobre no querer hijos o el hecho de no casarse, algo que Rulli ha defendido.

“Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo.