Sebastián Rulli enamora al opinar sobre decisión de Angelique Boyer sobre no tener hijos

Angelique Boyer se ha mantenido firme en su decisión de no casarse y no tener hijos y Sebastián Rulli le ha brindado todo su apoyo.

Tener un compañero que respalde tus decisiones es fundamental para lograr una relación amorosa en armonía.

Los actores han conseguido el balance perfecto y se han convertido en unas de las parejas más queridas frente a las pantallas y fuera de ellas.

Tras siete años de noviazgo, muchos han criticado la posición de Boyer en cuanto a traer niños al mundo.

“No es necesario comprometerse o tener hijos para decir bueno, ya la libre, las cosas que si no trabajan, si no se procuran todo puede terminar”, aclaró.

El actor presumió su amor por Angelique y confesó la felicidad que le genera está a su lado.

El actor contó que le ha inculcado a su hijo estar alejado de los prejuicios.

“Que él esté tranquilo, que haga lo que le gusta, que no sienta la presión, la fama no es algo fácil, no es necesaria, la verdad es que el anonimato, el poder desenvolverse en esta sociedad con soltura, sin tener presiones es muy agradable, así que niños traten de ser uno mismo, no dejarse presionar por ser parte de algo que no te llena, lo que te llena es ser feliz”, concluyó.