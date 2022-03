Sebastián Ruli responde a quienes lo comparan con Fernando Colunga en “Los ricos también lloran”

El remake de la telenovela clásica, “Los ricos también lloran” se ha tenido gran recibimiento por parte del público. El melodrama encabezado por Claudia Martín, Sebastián Rulli y Fabiola Guajardo se ha mantenido fiel a la historia original pero adaptándose a los tiempos actuales, con algunos guiños a sus antecesoras.

Sebastián Rulli ha sido quien más ha estado bajo el radar de los televidentes ya que algunos no dejan de compararlo con Fernando Colunga.

Aunque el galán de la versión de 1979 fue Rogelio Guerra, fue Fernando Colunga quien sorprendió en la que se convirtió en una de las adaptaciones más queridas, “María la del Barrio”.

La telenovela de 1995 estuvo protagonizada por Thalía, Fernando Colunga e Itatí Cantoral y dejó huella en el colectivo mexicano, formando parte de la llamada “trilogía de las Marías”.

Si bien no utiliza el título de “Los ricos también lloran”, “María la del Barrio” sigue la misma línea, con una protagonista pobre que por azares del destino llega a casa de una familia adinerada para luego enamorarse del hijo rico y enfrentarse a los prejuicios sociales que los rodean.

Resulta difícil evitar comparaciones entre ambas versiones, especialmente cuando Rulli y Colunga son dos de los galanes más queridos de la pantalla chica.

Durante una entrevista con TVyNovelas, Sebastián Rulli, quien actualmente interpreta a “Luis Alberto Salvatierra” dijo:

“Aunque me comparen con los compañeros, Fernando (Colunga) es irreemplazable. Rogelio (Guerra) fue irreemplazable, ocupamos lugares que anteriormente hicieron otros pero no significa que esté mejor o peor; creo que el tiempo transcurre y nos toca, en algún momento a cada quien”

Rulli aseguró que no le molestan las comparaciones puesto que admira a su colega.

“No, para nada. Fernando es un gran ser humano, excelente compañero, súper profesional y le he aprendido mucho. Siento que lo más importante en esta carrera y en esta empresa, es que los compañeros hablen bien de ti y de Fernando siempre he escuchado cosas maravillosas”

Ésta no es la primera vez que los fanáticos ponen a ambos actores a “competir” puesto que antreriormente ya habían tenido roles en común.

En 2013, Rulli protagonizó “Lo que la vida me robó”, dando vida a “Alejando Almonte”. La telenovela era un remake de “Amor Real” (2003) pero adaptada en la época actual. El personaje era una adaptación de “Manuel Fuentes Guerra”, de Fernando Colunga.

Además Rulli, Fabiola Guajardo también ha sido blanco de comparaciones puesto que en “Los ricos también lloran” interpreta a Soraya Montenegro.

Soraya Montenegro está de vuelta. Ahora, la icónica villana es interpretada por Fabiola Guajardo. (Foto: Cortesía Televisa/Univision.)

La primera vez que vimos a este personaje fue en “María la del Barrio” y fue Itatí Cantoral quien le dio vida. La actriz convirtió a Soraya en una de las villanas más icónicas de la pantalla.

Desde el principio, Guajardo dijo estar consciente del reto que implica el personaje y aseguró no temer a las comparaciones.

Por su parte, Claudia Martín fue cuestionada sobre la posibilidad de ser comparada con Verónica Castro, de “Los ricos también lloran” de 1975. La respuesta de la actriz fue contundente puesto que dijo que no había visto ninguna de las versiones anteriores de la novela. “Tomé la decision de no ver absolutamente nada para ni viciarme, ni preocuparme, ni agobiarme. Aquí lo que estuvo muy padre es que me dieron mucha libertad”.