Angelique Boyer y otras famosas que no necesitan ser madres para sentirse plenas como mujeres

La maternidad debe ser una decisión libre, responsable e informada y no un destino obligatorio, por lo que cada vez más famosas se atreven a alzar la voz para manifestar que no desean hijos y que no por ello, se debe despreciar a las mujeres.

Esto no las hace malas personas, egoístas o que odien a los niños. Se trata solamente de un acto de responsabilidad, de deseo y convencimiento de lo que es mejor para ellas, basadas en diferentes razones, por las que tampoco le tienen que rendir cuentas a la sociedad.

Famosas que no quieren tener hijos y se sienten orgullosas de su decisión

Angelique Boyer

Una de las más recientes en exponer su punto de vista es la actriz de Amar a muerte y Abismo de pasión, quien se encuentra en una relación seria con Sebastián Rulli, pero que no ve en su futuro próximo tener hijos en conjunto.

“La verdad estoy cada día más convencida de que es probable que yo no tenga hijos. Estamos viviendo épocas muy diferentes, sin embargo sigue habiendo mucho juicio, pero la verdad es que es algo que a nadie le importa”, aseveró en una entrevista.

La francesa nacionalizada mexicana ha tenido que lidiar siempre con los cuestionamientos de su decisión, pero ella prefiere priorizar su carrera y vivir su relación a plenitud al margen de traer vida al mundo.

“Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices. Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio, admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres, las mujeres a lo que se dediquen, que además tienen que llegar a casa a atender a sus hijos, mis respetos…”, — aseveró la famosa.

Kate del Castillo

Otras de las famosas mexicanas que no quiere tener hijos y eso no la hace sentirse menos plena consigo misma es la protagonista de La reina del sur, la cual ha dejado claro en varias oportunidades que ese camino de vida simplemente no es para ella.

“Tengo una familia maravillosa, pero nunca he formado una propia. Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis ex parejas”, reveló.

Miley Cyrus

Más joven, pero igual de decidida, está la ex estrella de Disney que afirmó que no volverá a casarse luego del divorcio con Liam Hemsworth y que tampoco desea ser mamá.

“No avergüenzo a nadie que quiera tener hijos. Yo personalmente no creo que eso sea una prioridad para mí en mi vida”, sentenció, agregando que si alguna vez cambia de opinión, sería para adoptar a “alguien que ya esté en la tierra”.