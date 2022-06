EIza González comparte sensual foto y fans aseguran que se operó de nuevo

Eiza González es sin duda una de las mexicanas del momento no sólo por su indiscutible belleza sino por su gran talento histriónico. Ella comenzó desde muy joven en el mundo del espectáculo en México y se atrevió a dar un gran salto a Hollywood para seguir creciendo su carrera.

A pesar de que la actriz se ha ganado respeto y admiración a nivel internacional, no han faltado aquellos que siguen dudando de ella y que minimizan sus logros. Para muchos parece ser más importante señalar sus supuestas cirugías que la han llevado a transformarse con los años.

Y es que recientemente Eiza compartió una imagen que desató señalamientos de los internautas, asegurando que había recurrido a una nueva intervención.

En la imagen, la estrella de “Ambulance” luce espectacular con un vestido rojo y un corte de cabello con flequillo que resaltó su belleza. Sin embargo, según señalaron algunos, luce un rostro más afilado y labios más gruesos.

En una segunda serie de imágenes en la que aparece más rectada, con un sombrero y una copa de vino, también destacaron el tamaño de sus labios.

La actriz nunca se ha preocupado por responder las críticas y por suerte, son más aquellos que la llenan de halagos y buenos deseos.

“Eiza me hizo creer en el amor a primera vista, está divina”. “Chica en rojo!! te amo mi latina hermosa”. “Qué lindo te queda el flequillo! Te da un aire aniñado hermosa”. “Eiza es la mezcla perfecta de sensualidad, belleza y talento”. “Siempre sé así de feliz. Ser feliz te queda bien”, se lee en ambas publicaciones.

Hoy en día ya no es un secreto que las famosas recurren a un aumento de labios sin cirugía y procedimientos estéticos no invasivos pero lo que hagan o no, no debería ser más importante que su trabajo en pantalla ni una razón para señalarlas.

En algún momento, la presión de la industria y la creencia de que luciría mejor, la llevó al quirófano para colocarse implantes de senos, realizarse una bichectomía, una rinoplastia y otros retoques estéticos que le valieron muchas críticas. Si bien quedó espectacular, hubo un cambio notorio en su físico pues de un momento a otro parecía no tener más los implantes de seno.

Eiza es mucho más que sus transformaciones físicas

Con su reciente participación en la cinta “Ambulance”, Eiza dejó claro que tiene todo para convertirse en una de las grandes de la industria. Y es que la actriz ya ha logrado colarse entre importantes figuras como el director Michael Bay y el actor Jake Gyllenhaal con quienes trabajó en la cinta.

Ahora corren rumores de que la actriz podría estar en conversaciones para interpretar un papel importante en el Universo Cinematográfico Marvel. Entre los posibles proyectos en los que podría participar están Blade, Secret Wars y hasta Los 4 fantásticos.

Eiza llamó la atención de todos luego de que en la entrega del Oscar 2018 apareciera vestida de amarillo. Nadie olvidará el vestido amarillo Ralph Lauren que enmarcó su delineada silueta. Aunque recién comenzaba a despuntar en las grandes ligas, ella no pasó desapercibida pues además, fue presentadora de uno de las categorías de la noche.