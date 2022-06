Así es como Consuelo Duval se ha convertido en un ejemplo para las mujeres que crían a sus hijos solas

El pasado 19 de junio se celebró el Día del Padre en México y Consuelo Duval sorprendió con un mensaje que fue aplaudido por muchas mujeres que han tenido que enfrentarse a la crianza de los hijos solas.

“Muchas veces sentí mucho coraje en contra del papá de mis hijos por haberme dejado sola… Hoy siento lástima y compasión!! DE LO QUE SE PERDIÓ!”, se lee.

El mensaje estaba acompañado de un video en el que aparecen sus dos hijos abrazándose mientras ella observa con su mirada pícara y una gran sonrisa.

La conductora de “Netas Divinas” ha aprendido que haberse hecho cargo de sus hijos sola no es ningún fracaso, algo que ha tratado de enseñarle a quienes han pasado por lo mismo.

Criar a un hijo siempre es una experiencia desafiante y si eres mamá soltera, las cosas pueden complicarse aún más por los estigmas que hay alrededor. Ellas luchan por sacar a los suyos adelante pero la sociedad parece estar más preocupado por señalarlas a ellas que al que las abandonó y no se hizo responsable.

Consuelo Duval es ejemplo de que una mamá soltera es capaz de criar hijos felices, llenos de valores

“Soy una mujer que ha hecho lo mejor que ha podido para sacar adelante a dos chamacos. Tampoco estuve tan sola porque mis hermanos y mi papá entraron al quite. En los hijos hay una huella fuerte de abandono, pero los míos son compasivos, empáticos, luchones, trabajadores, y eso me dice que algo hice bien”, dijo la actriz en una entrevista hace tiempo para Grupo Healy.

Además de ser una de las comediantes más queridas de la televisión, Consuelo ha demostrado ser una excelente madre, que crió y sacó adelante a sus dos hijos Paly y Michel.

Ambos son ahora unos jóvenes que han cosechado sus propios éxitos y que están consientes y agradecidos de la labor titánica de su madre.

Michel se ha robado el corazón de muchos por su galanura pero también por su gran corazón. él ha participado en series como “La octava cláusula” de Prime Video, además de que ha incursionado como modelo y cantante.

Por su parte, Paly siempre se muestra muy cercana a su madre, siendo su apoyo más grande. Ella también ha hecho de las suyas en la música, participando en el reality show “La Voz México” y con un disco titulado “Allegra”. Fue parte de la serie “Ana” con Ana de la Regera en Amazon Prime.

“Mujeres las amo, respeto, admiro y bendigo. CLARO QUE SE PUEDE...yo crié solita a este héroe por que tengo un superpoder”, publicó la famosa en redes sociales.

Para Consuelo Duval, sus hijos han sido su mayor motor, especialmente en los momentos en los que pensó que no podía más. Ella hizo todo para sacarlos adelante y más allá de lo material, se encargó de darles las herramientas para que fueran adultos funcionales y de bien.

Tenes una buena comunciación, llenarlos de mucho amor y seguridad y enseñarles a luchar por sus objetivos fueron las claves definitivas en su crianza.

“Los #tbt me provocan hueco en la barriga! Pero también ME EMPODERAN!! Bravo chingadera mayor!! Ahí estabas, solita con tus cachorros, cagada de miedo y de tristeza por dejarlos para irte a trabajar con un “no vaya mamá, no vaya” clavado en los oídos y con una culpa que ardía!!Todo ha valido la pena!!Hiciste lo mejor que podías!!Les creaste una burbuja protectora ayudada por todos los personajes de Disney. Y Has tenido el privilegio de verlos crecer… y volar. Atte tu yo con el síndrome del nido vacío. Madrue que amamantó. @mich_duvalMadre que cargó en la espalra a su changuita @palyoficial”