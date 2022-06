Shakira, Adamari Lopez y otras famosas que demostraron lo bien que hace separarte de quién no te deja crecer

Un divorcio o separación nunca es fácil, especialmente con todos los prejuicios sociales que existen en torno a este. Sin embargo es momento de entender que romper relación con quien no te hace bien ni te deja crecer, es una de las mejores decisiones que una puede hacer.

No es ninguna condena ni tampoco un fracaso pues es mejor una separación que una relación infeliz.

Las cosas pueden cambiar de cuando conoces a esa persona y comienzan a construir una vida juntos. A veces comienzas a sentir que ya no están en la misma página y que ya no eres tan feliz como antes. No sirve de nada estar con quien ya no compartes valores ni planes a futuro.

Estas son algunas de las famosas cuyas vidas mejoraron tras su separación.

Shakira

Shakira y Piqué

Después muchas especulaciones, finalmente Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación. Nunca se casaron pero estuvieron juntos por doce años y tuvieron dos hijos en común. Aunque no hubo declaraciones oficiales sobre lo ocurrió, el rumor más fuerte detrás de su separación habla de las infidelidades y vida de fiesta del futbolista.

Los fans ya temían que sucedería pues habían notado en varias ocasiones que el futbolista no parecía estar poniendo el mismo esfuerzo que ella en la relación. Además, aseguraron que la diferencia de edad y de carreras también los llevaría a tener problemas.

El 27 de mayo, durante una entrevista con This Morning, Shakira hizo una revelación que anunciaría la separación.

“Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres...Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”, respondió al ser cuestionada sobre la letra de “Te Felicito”.

Pensar en un engaño siempre causa indignación y ninguna mujer merece pasar por algo así. Si bien sanar tomar tiempo y cada una tiene su propio proceso, los fans han notado que Shakira ahora se muestra muy sonriente, como si se hubiese quitado un gran peso de encima.

Adamari Lopez

Adamari López y Toni Costa instagram Adamari

La conductora puertorriqueña es una de las figuras más queridas de la televisión. Su matrimonio con el cantante Luis Fonsi parecía ir viento en popa, especialmente porque este la estaba apoyando con su diagnóstico de cáncer. Sin embargo, eso mismo fue lo que los llevó a separarse. “Enfrentarme a lo que creía era el amor de mi vida y a un diagnóstico de cáncer para mí fue un golpe durísimo”, aseveró la conductora.

Adamari volvió a darle una oportunidad al amor de la mano del bailarín español Toni Costa, con quien procreó a su hija Alaïa. Luego de diez años juntos, anunciaron su separación.

Mientras que muchos pensarían que la conductora ha sufrido mucho por eso, ella se ha mantenido enfocada en su bienestar físico y mental pues su prioridad es estar bien para su hija y para seguir creciendo en su carrera.

Sandra Bullock

«Siempre he sido muy escéptica sobre el matrimonio porque quiero hacerlo una vez y, cuando me case, tiene que ser con la persona correcta«, dijo la actriz para Entertainment Tonight. Pero en 2005 decidió darle una oportunidad al conductor Jesse James, hombre que terminó por engañarla en repetidas ocasiones.

Su relación terminó en un inevitable y escandaloso divorcio. Sin embargo, con la separación llegó la aprobación de la solicitud de adopción de un niño, el cual había sido un largo pero anhelado proceso para Sandra.

Ahora la actriz está disfrutando de su carrera al máximo y está acompañada por su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, a quien conoció en 2015.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Brad Pitt Foto: Agencias

Jennifer Aniston y Brad Pitt tuvieron uno de los romances más populares de la industria. Mientras que todo el mundo los veía como un modelo a seguir, al interior las cosas no estabana funcionando. Se casaron en el año 2000 y cinco años más tarde firmaron el divorcio en medio de los rumores de un amorío entre Pitt y Angelina Jolie. Para enero de 2006, Brangelina anunciaron que esperaban a su primer hijo juntos.

De 2015 a 2017, Aniston estuvo casada con Justin Theroux, matrimonio que también terminó en divorcio. Con los años, Jennifer ha aprendido que no tiene que darle gusto a nadie y que estar soltera no es sinónimo de estar sola y miserable. Ella ha hecho su vida a su modo, lejos del escrutinio público y disfrutando al máximo de otros grandes logros.