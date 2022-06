“Sabíamos que tenía una amiga especial”: Gerard Piqué ya no se esconde y fue visto con su nuevo amor

La ex pareja ha amrcado distancia desde su separación. Foto: Instagram

Las habladurías en torno a la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira siguen latentes en toda España, mientras los paparazzis tratan a toda costa de conseguir nuevas pistas.

Mientras la colombiana se mantiene enfocada en su carrera y en su familia, el futbolista evita a toda costa mostrar su entorno y sus rutinas diarias.

Sin embargo, un nuevo capítulo ha surgido en el torbellino amoroso de los famosos, luego de que algunos medios aseguraran haberlo visto con la mujer con la que mantiene un romance.

Gerard Piqué se deja ver con su nuevo amor

Durante el capítulo 16 del podcast ‘Mamarazzis’, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, aseguraron que el jugador fue visto con la joven de 22 años, cuyo nombre comienza con la letra “C”.

“Sabíamos que tenía una amiga especial, pero es más especial de lo que suponíamos. Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana”, afirmaron el pasado miércoles en su podcast de El Periódico de Catalunya.

A pesar de la información no hay fotografías, ni vídeo que confirmen tal información, pero distintas fuentes le habrían confirmado haber presenciado la relación.

“Por la hora a la que fueron vistos, nos hace pensar que el jugador hace todo lo posible para evitar ser captado por los paparazzis, porque esta semana ha estado perseguido por varias agencias de noticias del corazón”, apuntó Vásquez.

Tras la convulsionada noticia, los comunicadores aseguran que Piqué busca resguardar a la joven del escándalo al buscar la manera de exponerla.

“Podemos confirmar que al menos siguen siendo amigos, que no quieren que se les pille y que están haciendo todas las maniobras posibles para no ser pillados. No solo el entorno de esta chica quiere protegerla, también el jugador quiere protegerla. Es lo que confirmaría que esta persona es algo más especial de lo que nosotros imaginábamos en un principio”, agregaron.

Recordemos que Shakira confirmó su ruptura con el padre de sus hijos, luego de que las noticias de su supuesta infidelidad colmaran los titulares de los distintos medios internacionales.

Su próxima lucha podría ser la custodia de los pequeños Sasha y Milán.

“Los abogados de la pareja están muy atentos a lo que se está diciendo estos días en los medios de comunicación, porque quieren frenar toda la rumorología, sobre todo para que sus hijos no se vean afectados”, comentan.