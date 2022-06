¡Te felicito! El tema de Shakira que habla de Piqué alcanza los 100 millones de visualizaciones

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso”, dice una de las estrofas de la canción “Te Felicito” de Shakira y de Raw Alejandro que muchos aseguran habla de su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

El video ya pasa los 100 millones de visualizaciones y tras toda la situación que vive la cantante por la ruptura de su relación con Piqué con el que tiene dos hijos, Milán y Sasha, la cantante recibió la primicia del éxito.

“Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de Te felicito... ¡ya sobrepasó los 100 millones de vistas!”, dijo la cantante emocionada a sus seguidores.

Nos pasa a todos

Te Felicito salió el pasado mes de abril, pero tras la confirmación de la separación de Shakira y el arquero del Barcelona FC muchos de los fans aseguran que la letra tiene mucha relación con la situación que actualmente atraviesan las dos celebridades.

Incluso cuando se estrenó la canción, a Shakira se le preguntó en el programa The Morning sobre la letra y una posible relación con Gerard Piqué.

“Nos pasa a todos de vez en cuando… a nosotras las mujeres. Crees que estás en una relación verdadera y no es tan real como parecía”, contestó la artista, dejando caer alguna pista de lo que más tarde se iba a saber.

Tiempo después llegan los rumores de ruptura y luego la confirmación de la separación de una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo.

La clave del éxito

Según el portal 20Minutos, el éxito de Te Felicito ha sido tanto, que no sólo superó los 100 millones de reproducciones en Youtube, sino que es una de las canciones más escuchadas en España y Latinoamérica.

Aseguran expertos que la clave del éxito, está en la coreografía que interpreta la propia Shakira, que ya se ha convertido en uno de los bailes que ha inundado las redes sociales, el boom que generó su ruptura y la letra de la canción que pareciera dedicada a Piqué.