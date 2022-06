“Mi mayor inseguridad siempre ha sido que no tengo mamá”: Natalia Téllez se sincera sobre sus miedos ahora que tiene una hija

Natalia Téllez es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana por su carisma y transparencia al momento de hablar. Ella es una de las estelares de Netas Divinas, programa que le ha permitido expresar abiertamente sus ideas y miedos en torno a la maternidad.

La condutora recientemente conmovió al público al sincerarse sobre lo mucho que le ha afectado crecer con la ausencia de su madre y cómo el convertirse en una, le ha despertado muchas inseguridades.

“Mi mayor inseguridad siempre ha sido que no tengo mamá y que siento que hay un lado femenino mío que no logro conectar. Ahorita con una hija me está haciendo mierd* eso; tomo terapia, escribo, vengo, las tengo y les agradezco”, dijo.

La también actriz confesó que es un sentimiento que va y viene, lo que la ha llevado a buscar ese apoyo psicológico desde los 15 años.

“Es como un lado que niegas, de ‘Yo no necesito eso’, pero se me regresa y lo tengo roto, y lo estoy trabajando y sigue roto, y es doloroso”.

Natalia confesó que presenciar la partida de su madre fue uno de los episodios más duros de su vida.

“Mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y yo presencié su partida, y sentí exactamente lo que estás diciendo...Que esté tu mamá y luego sea un cascarón, y yo tenía muchísima fe… Cuando la vi, dije: ‘Ahí se acaba’, fue fuertísimo que ahí queda mamá”.

En 2021, la conductora fue muy criticada por haber “cambiado de opinión” respecto a la maternidad pues cuando anunció su embarazo, usuarios de redes sociales le recordaron que siempre había dicho que no quería hijos.

En aquel momento también aprovechó el espacio de Netas Divinas para aclarar lo que significa su postura.

“Yo no creo que nunca me senté a decir ‘yo nunca voy a tener hijos’ y que dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebes. Yo lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir y lo bello de lo que me está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar”, dijo contundente.

Y es que una de las razones más poderosas por las que en algún momento confesó no verse con hijos, fue precisamente la muerte de su madre.

“La decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando la pérdida más grande que he tenido ha sido el no tener una mamá”, sentenció en aquel momento.

Finalmente, encontrar una estabilidad personal y la relación con Zavala, la llevó a sentir que era el momento adecuado para intentarlo.

Enfrentarse a la depresión postparto

Hace unas semanas, la conductora encendió polémica tras confesar que cuando nació su hija, pensó en abandonarla ya que tenía miedo de no ser una buena madre. Aunque también fue criticada, muchas mujeres le mostraron su apoyo contándole cómo vivieron ellas el postparto y asegurando que es una etapa de mucha incertidumbre.

“Yo no sé si es depresión postparto, pero lo que siento es, en una misma hora o hasta media hora, 20 minutos, la alegría, la felicidad más infinita y después siento el infierno, el miedo y terror más profundo, pero en un lapso de tiempo digo ‘esto no es normal”, dijo.

A pesar de todos esos miedos e inseguridades que la invaden por momentos, Natalia ha dejado claro que está dispuesta a darle lo mejor a su hija.

“Entonces como que los momentos de alegría son algo tan increíble y son de verdad tan intensos que digo está valiendo la pena, pero después supongo que eso es depresión postparto para mí porque no es todo el tiempo en esta oscuridad y en esta depresión sino como unos chispazos de luz y después de obscuridad muy radical, entonces supongo que ahí radica”, aseveró.