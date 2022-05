“Pensé en abandonar a mi bebé”: famosas que han hablado de los estragos de la depresión postparto

Las películas nos han acostumbrado a ver la maternidad como el suceso más mágico en el que las mujeres nos vemos siempre perfectas, incluso al momento de dar a luz. Y mientras que traer hijos al mundo sí es algo increíble de la naturaleza, no todo es “miel sobre hojuelas”.

La sociedad se ha encargado de ejercer tanta presión sobre nosotras que no se nos permite hablar de los estragos de la maternidad como son las cicatrices, la piel colgante, los dolores, las hormonas cambiantes, las noches sin dormir y la sensación constante de sentir que no lo estás haciendo bien.

El nacimiento de un bebé puede desencadenar una mezcla de fuertes emociones que van desde la alegría hasta el miedo y la ansiedad pero también conlleva a la llamada “depresión postparto”. Estas son las famosas que han hablado de ello.

Natalia Téllez

Natalia Tellez y otras famosas que muestran que ser proaborto no es estar en contra de la maternidad Instagram @natalia_tellez

A pocos meses de dar a luz, la conductora reveló lo complicado que fue adaptarse a su nueva vida al lado de la pequeña Emilia.

“Cuando nació mi bebé en el día fue un día muy difícil: la leche, la bebé, conectada, la hormona y yo decía ‘¿qué está pasando?’”, dijo Natalia durante el programa Netas Divinas.

La conductora confesó haber hecho cálculos e incluso llamado al banco para sacar dinero y así ver si podría irse lejos.

“Yo dije: ‘Yo no puedo hacer esto, lo siento. Yo me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia y todos me van a tener que disculpar. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté y hasta aquí llegué’. Eso fue la noche uno”.

Aislinn Derbez

Aislinn Derbez Aislinn Derbez se sinceró sobre los cambios en su cuerpo

Aislinn siempre ha sido muy transparente respecto a su experiencia como mamá y llegó a hablar de cómo la depresión postparto afectó la imagen corporal de sí misma, sumado a la presión que hay sobre las mujeres de “volver a la normalidad”.

“Para mí en lo personal fue un proceso lento (y nada fácil). Tenía prisa por regresar “a la normalidad” pero estaba estancada con muchos kilos encima los primeros 6 meses de posparto. Durante un tiempo hacía ejercicio todos los días y no veía resultados. Hasta que paré todo y me dediqué a indagar más adentro, a ser más respetuosa, más amorosa y más agradecida con mi cuerpo. A darle tiempo, espacio y paciencia”.

Zuria Vega

Zuria Vega Zuria Vega siempre ha hablado abiertamente de su maternidad

La actriz siempre ha dicho que la maternidad es un viaje increpible pero también lleno de momentos complicados de los que poco se habla. En una entrevista con Ventaneando, reveló que sufrió de depresión postparto con el nacimiento de su segundo hijo y que sobrellevó el momento con el acompañamiento de una especialista.

“Yo creo que los pospartos, como bien me lo decía Guadi (su terapeuta), son la oportunidad de verte frente a frente a ti misma en la manera más vulnerable que existe y por eso me refiero a que hay que hablar desde la verdad porque el proceso de maternidad implica muchas cosas y hay que hablarlas y justo así no caes en una depresión posparto; si sientes que estás cayendo en una depresión posparto háblalo”, dijo.