Natalia Téllez responde a quienes la critican por “cambiar de opinión”

Natalia Téllez sorprendió a todos al anunciar hace unos días su primer embarazo al lado de su novio, Antonio Zavala. Fue a través de una tierna fotografía en Instagram que la conductora mostró la prueba positiva, llenándose de halagos y buenos deseos.

“Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio @zaabs y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría! #ConfirmadoConClearblue#Ad“, se lee en la publicación.

En redes sociales muchos han cuestionado la decisión de Natalia pues recordaron que siempre dijo que no se veía como mamá. “Más rápido cae un cojo que un hablador”. “Hasta que dejó esas ideas de odio sobre los hijos”. “¿Es broma? Esta decía que no quería bebés”. “. “Pensé que no te animaría por las tantas declaraciones que haces en Netas. Pero felicidades”, se lee en diferentes publicaciones de la noticia.

Natalia nunca ha dicho que odia la idea de un embarazo ni tampoco ha cuestionado a quienes deciden ser madres pero sí ha sido una de las figuras públicas que se ha pronunciado a favor de la libertad de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo.

Detrás de su “cambio de opinión” hay un mensaje poderoso

Instagram/ Paola Rojas

Durante un programa especial de “Netas Divinas” para celebrar su embarazo, la conductora dejó clara su postura y confesó lo mucho que le duele que la estén juzgando.

“Yo no creo que nunca me senté a decir ‘yo nunca voy a tener hijos’ y que dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebes. Yo lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir y lo bello de lo que me está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar”, dijo contundente.

Sin embargo una de las razones más poderosas por las que en algún momento confesó no verse con hijos, fue la muerte de su madre.

“La decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando la pérdida más grande que he tenido ha sido el no tener una mamá”.

La conductora siempre ha sido muy honesta respecto al dolor que le provocó la ausencia de su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer terminal. Natalia tenía 15 años y según llegó a revelar, nunca supo afrontar lo sucedido pues se enojó mucho y siempre sintió que no tuvo una despedida.

Esto por supuesto la llevó a tener inseguridades y a ser muy dura con sus emociones. Si ella no se veía como mamá era porque pensaba que no sería capaz de hacer un buen papel.

“Entonce siempre decía ‘no soy suficientemente adulta, no tengo una pareja lo suficientemente adulta. ¿Cómo voy a traer alguien al mundo si yo no puedo ser ese soporte que sé que son las mamás?”.

Instagram/ Natalia Téllez

Los noviazgos fallidos o poco serios también fueron un factor importante en sus decisiones. Finalmente, encontrar una estabilidad personal y la relación con Zavala, la llevó a sentir que era el momento adecuado para intentarlo.

A la sociedad parece incomodarle la forma en la que estamos decidiendo sobre la maternidad.

Sí, las mujeres podemos cambiar de opinión y tenemos derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo. No tenemos por qué darle gusto a nadie ni tampoco vivir para cumplir con expectativas ajenas.

