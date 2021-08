Las críticas a Mon Laferte por su embarazo demuestran el lado más cruel de la sociedad

La cantante Mon Laferte sorprendió a todos luego de anunciar que está embarazada.

A través de sus redes sociales, la chilena compartió con sus fans la noticia, además de revelar que llevaba un año sometida a tratamientos con hormonas para poder concebir.

“Estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses”, reveló Mon.

Laferte dijo que había sido un año muy difícil para ella, no sólo por pandemia, sino por los malestares del tratamiento sino que además, tuvo una separación laboral que le costó mucho.

“Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, de muchas formas, de cambio de peso y de humor y ha sido difícil y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada y ha sido una mierda este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí cuando estoy en otra”, detalló.

En una fotografía que publicó posteriormente, escribió que aún tenía miedo de la revelación pero que como figura pública, no es algo que pueda ocultar.

“Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, se lee en una parte de la descripción.

Aunque la intérprete suele ser muy hermética respecto a su vida personal, en su cuenta de Instagram ha llegado a compartir imágenes al lado de su pareja Joel Orta, quien se desempeña como jefe de producción de sus shows.

A sus 38 años, la intérprete de “Mi buen amor” decidió debutar como mamá, llenándose de halagos y buenos deseos pero también de críticas y crueles señalamientos.

Mon ha sido una de las famosas que se ha encargado de alzar la voz frente a los movimientos feministas, siendo la legalización del aborto una de las principales causas que apoya.

Esto fue lo que desató una lluvia de críticas por parte de quienes expresaron que una “pro aborto” no podía embarazarse.

“Pero intentándolo tanto y con un trapo verde al cuello?”, “Esta mujer al ver su embarazo de principio a fin jamás volverá a promover el asesinato de inocentes”. “Terrible ver cómo te ajustas a las normas patriarcales a este paso te veremos lavando y planchando ropa, cocinando y demás aberraciones de la heteronormatividad”. “¿Y también lo vas a abortar?”. “Espero que ahora dejes de promover el aborto”, fueron algunas de las críticas que plasmaron en redes sociales.

Ante esto, usuarias respondieron: “Estar a favor del aborto no necesariamente implica que sea para realizarlo en su persona”. “No inventen, soy mamá y estoy a favor del aborto, una cosa no tiene que ver con la otra”. “El estar a favor del aborto no es sinónimo de querer abortar. Obviamente”.

Estar a favor del aborto no significa que una mujer no pueda ser mamá

El tema de la legalización del aborto ha tenido más fuerza que nunca en los últimos años y Mon Laferte ha sido fiel defensora de ello. Sin embargo, los ataques contra ella demuestran que la sociedad no ha entendido la causa.

La legalización del aborto NO es una invitación abierta a abortar sino una garantía de bienestar a quienes lo requieran.

La maternidad debe ser deseada, no forzada. Pero la creencia popular es que un embarazo no deseado, especialmente adolescente, es el resultado de la falta de información y del poco acceso a métodos anticonceptivos, cuando gran parte de los casos se deben a que las niñas son víctimas de abusos.

