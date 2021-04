Famosas que demuestran que la maternidad no sigue una sola regla

La crianza de los hijos no es nada fácil; está llena de presiones y expectativas poco realistas en torno a cómo debemos ser y actuar para ser consideradas perfectas.

El mundo espera que sigamos al pie de la letra el cuento de hadas que dice que una mujer encuentra a su príncipe azul, tiene hijos y vive una vida plena y feliz en un hogar perfecto. La realidad es que no hay un manual definitivo que garantice que alcanzaremos todos esos objetivos y mucho menos vamos a satisfacer todas esas expectativas. Al final, siempre habrá algo que critiquen, algo que estemos haciendo mal.

Estas famosas son un ejemplo de cómo es que las mujeres debemos ejercer la maternidad según nuestros propios objetivos, nuestras ambiciones y posibilidades, lejos del qué dirán y de lo que todos esperan.

Charlize Theron: crianza libre

La actriz sudafricana jamás se ha casado ni piensa hacerlo. Para ella eso es sólo un trámite sin importancia y que su prioridad son sus hijos Jackson y Augusta, a quienes adoptó. Por si fuera poco, también fue muy señalada por permitir que su hijo usara vestidos. La realidad es que ella es muy consciente de la crianza que ejerce con ellos y que su objetivo es que sean libes de tomar sus propias decisiones en cuanto a su género e individualidad.

“Quiero criar niños libres, que no sean cerrados, que conozcan otros países, culturas diferentes. Que tengan su propia individualidad”.

Kim Kardashian: gestación subrogada

La socialité sorprendió al mundo con la decisión de tener dos hijos por medio de la gestación subrogada. Kim ya había tenido dos embarazos riesgosos con sus hijos North y Saint sin embargo, su deseo de formar una familia grande la llevó a tomar la decisión de alquilar un vientre.

Kim no puede cargar más hijos debido a la placenta accreta que padece. De embarazarse, no sólo pondría en riesgo la vida del bebé sino la suya. Gracias a la subrogación pudo darle la bienvenida a Chicago y Psalm.

Meg Ryan: mamá soltera

La actriz de City of Angels adoptó una niña de China en 2006 a quien nombró Daisy. Ella decidió criar sola a la pequeña pues nunca volvió a casarse. La actriz tiene un hijo biológico llamado Jack, fruto de su relación con Dennis Quaid.

“Nunca me sentí como si estuviera en una misión de rescate ni nada por el estilo. Realmente quería un bebé; Tenía la misión de conectarme con alguien, y Daisy y yo pudimos conocernos de esta manera en este momento. Somos tan compatibles ”, dijo Meg en ese momento.

Jennifer Aniston

La maternidad también debe ser una decisión de cada quien y también es muy válido no querer hijos. Jennifer Aniston ha puesto en alto este estandarte. La actriz siempre ha sido cuestionada por esta decisión pero ella siempre se mantuvo firme.

En un ensayo para el Huffington Post en 2018 ofreció una lección sobre la idea de que cualquier mujer está incompleta sin un hijo:“Estamos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Podemos decidir por nosotras mismas lo que es bello cuando se trata de nuestro cuerpo. Esa decisión es nuestra y solo nuestra”.

En 2015, le dijo a Allure que no le gustaba la presión que la gente ejercía sobre ella, sobre las mujeres; la presión sobre hacerte creer que te has fallado, que no eres “suficiente” mujer porque no has procreado. “No creo que sea justo.

