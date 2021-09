Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, lejos de opiniones ajenas

Natalia Téllez tomó a todos por sorpresa luego de anunciar que está esperando a su primer bebé al lado de su novio, Antonio Zabala.

Fue a través de una tierna fotografía en Instagram que la conductora de “Netas Divinas” dio la noticia, llenándose de halagos y buenos deseos.

“Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio @zaabs y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría! #ConfirmadoConClearblue#Ad“, se lee en la publicación.

Pero aún en medio de la celebración de sus compañeros de trabajo, amigos y fans, no faltaron aquellos usuarios que sólo se dedicaron a cuestionarla por estar embarazada cuando antes decía que no se veía siendo madre.

“Túuuuuuuu? A qué es una broma!! .Digo es una gran noticia pero muchas veces has dicho que no te ves siendo mamá.. Bendiciones”. “Felicidades Nat siempre llega el correcto que cambia todos nuestros pensamientos”. “Recuerdo un capituló de Netas que dijiste que no querías tener hijos pero es una gran bendición”. “Pensé que no te animaría por las tantas declaraciones que haces en Netas. Pero felicidades niña, tus compañeras brincaran de felicidad. Bienvenida a otra realidad llena de retos”, se lee.

Ante algunos, fue el novio de Natalia el que la hizo cambiar de parecer, y otros ven la noticia como una contradicción a lo que ella decía. También hubo usuarios que compararon su caso con el de Mon Laferte, a quien criticaron por defender el aborto y ahora estar embarazada.

Mientras que los comentarios pueden no ser malintencionados, dejan ver que aún existen muchos prejuicios en torno a las decisiones que tomamos las mujeres respecto a nuestro cuerpo.

Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo

En agosto, cuando Mon Laferte anunció que estaba esperando a su primer bebé, usuarios la señalaron por estar “a favor del aborto” y ahora estar embarazada.. La chilena compartió que había estado sufriendo con las hormonas del tratamiento de reproducción asistida pero que ahora estaba muy feliz de poder cumplir su sueño de ser mamá.

“Esta mujer al ver su embarazo de principio a fin jamás volverá a promover el asesinato de inocentes”. “Terrible ver cómo te ajustas a las normas patriarcales a este paso te veremos lavando y planchando ropa”. “Espero que ahora dejes de promover el aborto”, fueron algunas de las críticas que plasmaron en redes sociales.

Con la influencer mexicana Yuya, usuarios también retomaron el tema de la maternidad y cómo ella sí está dando “un buen ejemplo” y se burlaron de quienes la felicitan pero están a favor del aborto. ¿

¿Qué pasó con todos los pro Aborto que felicitan a yuya por ser mamá? ¿No era solo un saco de células igual a un tumor que no se me puede llamar bebé? — María José Beltrán Hdz. (@MariaJoseBelHer) June 13, 2021

A la sociedad parece incomodarle la forma en la que las mujeres estamos tomando la maternidad. Temas como la legalización del aborto, la crianza compartida responsable y no querer hijos están cada vez más abiertos para defender nuestros derechos reproductivos.

Nadie quiere opiniones no solicitadas. Es momento de entender que las únicas que podemos decidir sobre lo que queremos en nuestra vida somos nosotras mismas.

Es momento de entender que una mujer que dijo que no quiere hijos, puede cambiar de opinión y quererlos ahora. Una mujer que está a favor del aborto no significa que no quiera ser madre.

Lo más importante es que la maternidad siempre debe ser deseada, elegida, voluntaria e informada, no forzada. Porque ser madre es un derecho y no una obligación.

