Natalia Tellez comparte qué sucedió al volver a tomar alcohol tras su embarazo y muestra su buen humor

Natalia Tellez ha estado compartiendo su nueva etapa como madre desde el nacimiento de su pequeña Emilia. En una reciente publicación la conductora reveló cómo había sido la primera vez que tomó alcohol después de más de un año de abstinencia debido a su embarazo. Miles de mujeres se identificaron con ella y su experiencia.

Natalia Tellez muestra su graciosa caída con el mejor humor

La conductora de Netas Divinas, compartió que durante el fin de semana había tomado alcohol, después de más de un año de dejarlo debido a su embarazo. Natalia compartió una foto con una copa de vino y la acompañó con el mensaje:

“Acompáñenme a ver esta triste historia de una mujer que no había bebido en mas de un año.”

En la segunda foto se ve a la famosa a punto de caer mientras sostiene la correa de su perro ‘Güero’.

Sus fans reaccionaron ante su buen humor y varias mujeres se identificaron con su experiencia de volver a tomar después de su embarazo.

“Justo así me sentí hoy al tomar dos copas de vino jaja después de tanto... #vidademamá ”

“Es una sensación tan satisfactoria como volver a dormir bocabajo”

“Te entiendo TANTO !!”

“Es normal, yo hasta al término de la lactancia probé el alcohol y el café. Más de dos años”

La foto fue captada por el padre de su hija Antonio Zabala, quien ha estado muy feliz con su nuevo rol de papá. Así lo presumió Natalia con un mensaje en redes sociales y una foto de su novio y Emilia.

“Al final si existe quien comparte tu idea, solo tienes que ser valiente y brutalmente honesta en buscarlo @zaabs ♥️”

Antonio Zabala también ha compartido algunos momentos a lado de su hija, especialmente durante sus paseos junto a su perro.

Por su parte Natalia ha sido muy honesta sobre su nueva faceta como mamá y los cambios por los que ha pasado desde su embarazo hasta ahora.

Anteriormente en una emisión del programa Netas Divinas la famosa habló sobre los cambios en su cuerpo tras convertirse en madre y cómo la maternidad la ayudó a redescubrir su cuerpo.

“Es que crecieron considerablemente. Nunca conviví con ellas porque nunca las encontré hasta que empecé a producir leche y ahora toda mi vida depende de mis pechos”

También dijo que la maternidad tiene muchas cosas positivas pero es mucho trabajo y por eso debe ser una decisión personal y nadie debe juzgar a quienes deciden no hacerlo. Para ella ha sido una etapa de cambios en su vida que ha disfruta y que también la han hecho reflexionar mucho.