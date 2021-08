La conductora Natalia Tellez ha sido muy cuidadosa al compartir detalles de su nueva relación amorosa con el público. Sin embargo durante los últimos meses ha dejado ver lo enamorada que está gracias a fotografías que comparte en redes sociales. A continuación te decimos quien es el novio de Natalia Tellez y cómo comenzó su historia de amor.

Aunque su relación es reciente, Natalia Tellez y Antonio Zabala se conocen desde hace años. De acuerdo con la conductora ambos estudiaron en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) hace 15 años.

Natalia dijo en una publicación en redes sociales, que Antonio era su ‘crush’ de la escuela, a lo que él respondió que ella era su crush de cuando iba al ‘Bulldog Café’. Sin embargo su romance no comenzó hasta el 2020, después de que Natalia terminara su relación con Gonzalo Vega Jr.

En una publicación para festejar el cumpleaños de Antonio, Natalia dijo que se conocen desde hace 12 años y que ahora que están juntos como pareja se encuentra muy feliz.

En un capitulo del programa ‘Netas divinas’ la conductora se sinceró sobre sus relaciones pasadas y la diferencia con la actual. De acuerdo con ella antes tenía mucho miedo de que la dejaran, por eso siempre se apresuraba a dejar a sus parejas cuando existía un problema.

Pero ahora que está con Antonio se siente muy tranquila y segura de su relación, algo que no había sentido antes.

“Justo la relación que tengo ahorita creo que es la más padre y la más sana… Al principio decía ¿Por qué siempre me contesta? Lo hablé con mi terapeuta y me dijo ¿Por qué no disfrutas de una relación sana? No necesitas esa adrenalina de puro problema y juegos de poder.”