“En mi familia no se juzga a un niño que quiere usar vestido”: Zuria Vega defiende a su hijo

Zuria Vega ha sido un referente de crianza para muchas mamás que buscan enseñarle a sus hijos a crecer libres y sin prejuicios. Y es que el mundo es cada vez más complicado pues aunque se lucha porque cada quien defienda su propia identidad, muchos sólo se han enfocado en atacar lo que es “diferente”.

Zuria es mamá de Lúa, de 5 años, y Luka, de 2 y aunque suele estar muy activa en redes sociales, ha decidido no compartir demasiado de ellos. ¿La razón? Respetar su individualidad y permitir que ellos mismos elijan si quieren ser figuras públicas o no cuando lleguen a la edad en que puedan hacerlo.

La actriz ha compartido con sus seguidores su viaje por la maternidad, primero como mamá primeriza y luego como mamá de dos. Cada etapa ha sido una experiencia diferente y ella ha explorado diferentes métodos de crianza para darle lo mejor a sus hijos.

Zuria Vega Instagram: Alberto Guerra

En 2020, la actriz comenzó a ser muy criticada luego de que su esposo compartiera una fotografía de su hijo usando un vestido. “Este güey de 1 año tiene más seguridad que muchos compas de 40 que conozco... cero p**os poniéndose vestidos de la hermana”, escribió el actor al pie de la imagen.

Cría niñas que rompan patrones patriarcales, no que crean que son «el sexo débil»

Muchos comenzaron a decir que Zuria tenía la culpa de la “confusión” del pequeño y que no deberían fomentar “esos comportamientos”.

La actriz no suele hacer caso a las críticas sin embargo, hace unos meses abordó el tema en una entrevista con Cosmopolitan.

“Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo a ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos. También hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgados por ello; sólo que esto se logra con el ejemplo, pues tú puedes decir lo que sea, pero si en casa no hay equidad, el respeto no es primordial ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará”, dijo.

Enséñale a tus hijos que llorar no es debilidad ni “cosa de niñas”

Para Zuria una de las cosas más importantes es que tanto Lua como Luka puedan crecer sin roles de género, de modo que no existan etiquetas al momento de elegir su ropa o sus juguetes.

“En mi casa no existen los roles, mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”.

Vega aseguró que ser mamá no ha sido fácil pero que siempre ha motivado a que sus hijos le tengan la suficiente confianza como para expresar sus emociones y pensamientos propios.

¿Cómo hablarle a los niños sobre el género?

Una manera fácil y apropiada, según los expertos, es incorporar en su rutina libros en los que puedan ver personajes que no se ajusten a las normas de género. Los niños necesitan modelos a seguir y a través de libros pueden expandir su imaginación y mostrar diversas formas de expresarse. También es importante enseñarles que las princesas no son exclusivas de las niñas y los superhéroes de los niños.

Los mitos culturalmente perpetuados como «los niños no lloran» pueden afectar seriamente el futuro de nuestros hijos. En un mundo lleno de prejuicios y señalamientos, es importante enseñarle a los niños a cuestionar los estereotipos de género y romper con esos patrones.

Hay que enseñarles que su sentir es válido, que sus emociones son importantes y que está bien sentirse enojados o con miedo pero que deben transformarlo en algo positivo. Esto les da el valor de la compasión y la bondad, y que «ser bueno» no es cuestión de género sino de valores.