Natalia Téllez y Galilea Montijo se sinceran sobre la dura realidad de la depresión posparto

La última emisión del programa televisivo, Netas Divinas, dio pie para que Natalia Téllez y Galilea Montijo mostraran su lado más real al hablar de su experiencia con la maternidad y la depresión posparto.

Ambas revelaron haber pasado por esta dificultad con su salud mental después de traer sus hijos al mundo, e incluso, la mexicana de 36 años afirmó que aún tiene algunos síntomas tras convertirse en mamá hace tres meses de su pequeña, Emilia.

Galilea Montijo y Natalia Téllez comparten sus experiencias con la depresión posparto

“Siento en una misma hora o hasta media hora, 20 minutos, la alegría, la felicidad más infinita y después siento el infierno, el miedo y terror más profundo, pero en un lapso de tiempo digo ‘esto no es normal’”, indicó Téllez, según Milenio.

Asimismo, confesó haber analizado la opción de abandonar a su hija recién nacida y a su pareja durante una ocasión en la que se sentía agotada y agobiada por las hormonas.

“En la noche, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para saber cuánto podía retirar y en un como ataque de pánico pensé (en) irme, esto lo pensé real”, agregó.

Al respecto, Galilea Montijo, quien es madre de Mateo, de 10 años, confesó que hasta tuvo que usar medicación para poder encontrar el balance en su vida e incluso conciliar el sueño.

“A mí me dio depresión posparto. Al tercer día que yo llegué con Mateo a la casa fue de: ‘ok, ¿ahora qué se hace?’. Empiezas a decir: ‘Por qué todo el mundo duerme y yo no puedo dormir’, yo sentía que los edificios se me venían encima, empecé a ver la vida blanco y negro”, narró.

“El primer día que me tomo la pastilla, ese momento comencé a ver de colores, así lo platico siempre. A mí el antidepresivo me ha cambiado por completo todo, por supuesto, unas cápsulas para dormir, que son naturales, también”, agregó.

Todo esto, consecuencia de la fuerte presión, altas expectativas y exigencias que supone el gran cambio en la vida de una mujer que supone convertirse en mamá.