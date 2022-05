Galilea Montijo confiesa que se sintió “mala madre” y muestra su lado más real

Algo muy común entre las madres es sentir inseguridades y remordimientos sobre su desempeño en la crianza, cuestión de la que tampoco escapan las famosas como Galilea Montijo, que lo experimentó en carne propia cuando tuvo a su hijo.

La presentadora de Hoy le dio la bienvenida a Mateo el 23 de marzo de 2012, producto de su relación con Fernando Reina Iglesias, y al igual que muchas, en ocasiones también se ha sentido “mala madre”.

“El momento de más temor fue cuando lo tuve en mis brazos, me sentía muy mala madre. No me preguntes por qué. Seguramente a muchas les ha pasado, pero ese temor era de la gran responsabilidad de que no cumpliera las expectativas”, confesó en el matutino.

“También me dio depresión posparto por esas inseguridades que tenía... Esas dudas que le dan a las mamás primerizas que pasando el tiempo es que te das cuenta que era lo de menos”, agregó.

Con sus sinceras palabras, la mexicana quiso poner en la palestra el lado real de la maternidad, más allá de la versión romantizada que muchas veces se ve en la sociedad o en la ficción, porque ser mamá también incluye sacrificios, experiencias no tan agradables y temores.

La revelación de Galilea Montijo vino a propósito del Día de las Madres, así que recibió la sorpresa de tener a su hijo con ella en el programa de Televisa.

En medio de su aparición, la famosa de 48 años aseveró que está lidiando con la preadolescencia y todos los cambios hormonales que trae consigo.

“Ya vieron qué expresivo se ha vuelto.... Ya vieron a él ya no le gusta salir en la tele, ya no me quiere, es por ser preadolescente. Te amo, mi amor”, dijo Galilea Montijo con el buen humor que la caracteriza, dando un vistazo íntimo de su rol en casa.