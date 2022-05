La dura revelación de Natalia Tellez: pensó en abandonar a su hija tras tener solo un día de nacida

Natalia Téllez se convirtió en madre en febrero pasado y recientemente compartió su postura sobre la maternidad, pues tras dar a luz reveló que pensó en abandonar a Emilia.

La conductora de “Netas Divinas” dijo durante una transmisión, que en su primer día bajo este nuevo rol fue muy difícil, entre “la leche, la bebé, conectada, la hormona y yo decía: ‘¿Qué está pasando?’” . En esa noche revisó cuánto dinero tenía ahorrado y marcó al banco para conocer cuánto podía retirar y, en una ataque de pánico, pensó en irse.

En este episodio, Natalia no tenía muy claro cómo iba a ser la crianza de Emilia, sin embargo, se le ocurrió que lo mejor era que su hija se quedara bajo el cuidado de su padre Antonio Zabala.

“‘Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México, y me alejo de las Netas, les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país’, no es chistoso”.

La madre primeriza también aseguró que su pareja “es un gran hombre” y considera que es el mejor para criar a su pequeña “con amor y con ternura”, ya que en ese momento ella consideró que no podía hacerlo.

La actriz pidió disculpas a su hija Emilia durante el programa en caso de que llegara a ver esa revelación, para finalmente, asegurar que la ama y se siente muy feliz con su nacimiento.

De igual manera, Téllez aprovechó para contar las agresiones que ha recibido en sus redes sociales, pues en múltiples fotografías se le puede ver con su recién nacida, sin embargo, ha decidido no mostrar su rostro.

“Ya me enojé yo en Instagram, porque ven que me engancho. Es que ya ahora todos... ‘enseña tu bebé, enseña tu bebé’ y cuando enseño un pie de mi bebé ‘que uña tan larga, que pie tan chiquito, que calcetín tan sucio’ señores, cómo voy a enseñar a mi bebé, cómo ching*n”, afirmó.

A pesar de los malos comentarios, la presentadora también hizo énfasis en aquellos seguidores que le brindan consejos para madres primerizas o le envían buena vibra.