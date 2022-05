Camila Cabello lleva vestido mexicano a la Champions League y muestra su orgullo latino

Camila Cabello se presentó en la final de la UEFA Champions League. La famosa demostró su orgullo por sus raíces latinas en la Copa de Europa con un show lleno de baile y color, además de un vestido de diseño mexicano con un gran significado para ella.

Camila Cabello en la UEFA Champions League: el significado oculto del vestido que usó

Camila subió a la cancha del estadio Saint-Denis de París y sorprendió a todos con un show lleno de color y referencias a sus raíces latinas. Para este importante evento la famosa usó un vestido del diseñador mexicano Carlos Pineda.

El diseñador tomó referencias de distintas partes de México para crear el vestido que la famosa llevó a París.

En una entrevista con Vogue, Pineda dijo que la inspiración surgió de Oaxaca, el papel picado y las artesanías mexicanas.

El vestido fue color blanco para hacer a Camila el centro de la atención entre los bailarines, quienes llevaban colores brillantes.

La coreografía también estuvo llena de referencias a México, pues Camila pudo faldear en algunas partes mientras cantaba.

Una de las razones por la cual este vestido es tan especial, es porque es una forma en la que Camila rindió homenaje a sus padres, quienes cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos para buscar una mejor vida para su familia.

Anteriormente, la famosa recordó que su padre tuvo que cruzar la frontera con Estados Unidos nadando por el río para reunirse con su familia.

En una entrevista con James Corden, la cantante recordó la historia de su familia y cómo llegaron a Estados Unidos sin saber hablar inglés y sin dinero.

Cuando Camila tenía cinco años de edad, su madre de origen cubano se mudó con ella a Estados Unidos desde México y comenzó a trabajar en un Marshall’s. Su padre se reunió con su familia un año después.

Para que ella no se asustara le dijeron que iría a Disney, pero en realidad no sabía qué pasaba. Su madre solo llevaba un poco de ropa en una mochila, poco dinero y no hablaba inglés. Ella solo pudo llevar su diario y una muñeca de ‘Monsters Inc.’

Más tarde su padre cruzó el río Bravo nadando para reunirse con ellas. Al llegar comenzó a trabajar en lo que podía para mantener en su familia.

No fue sino hasta 2016 cuando obtuvo su green card, antes de eso lavaba carros en un centro comercial para mantener a su esposa e hija.

Cuando Camila tenía 15 años de edad la llevó a audicionar en ‘The X Factor’. Ella le dijo a su familia que en lugar de una fiesta de 15 años quería hacer una audición. Su padre tuvo que manejar por 12 horas hasta llegar a Carolina del Norte para que pudiera audicionar.

Después de esto fue elegida como miembro del grupo ‘Fifth Harmony’.