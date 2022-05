Regina Blandón se divorció antes de los 30 pero prueba que nunca hay que dejar de creer en el amor

En 2017, Regina Blandón se casó con Roberto Flores luego de tres años de noviazgo pero 10 meses después, anunciaron que una crisis matrimonial los llevó a tomar la decisión de divorciarse.

En 2020, durante una participación en el programa de Youtube Pinky Promise, la actriz reveló que la “falta de comunicación” había sido uno de los factores que los llevó al punto de quiebre pues nunca pudieron hablar abiertamente de lo que cada uno necesitaba.

Regina Blandón Regina Blandón y Roberto Flores unieron sus vidas tras tres años de relación

Recientemente, Regina volvió a tocar el tema con Isabel Lascurain en su programa de YouTube “Abre la caja de...”, en el que admitió que “no fue una ruptura amistosa”.

“Creo que tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo que nos enseñamos mucho y cada quien está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma”, declaró Blandón.

En su momento, Regina fue muy juzgada pues tenía 28 años cuando se divorció. La edad y el tiempo que duró su matrimonio la convirtieron en blanco de críticas.

Hablar de un divorcio nunca es fácil, especialmente con todos los prejuicios sociales que existen alrededor de este.

Regina Blandón

A las mujeres siempre nos ha tocado la parte más difícil ya que nos hacen creer que si nos separamos fue porque hicimos algo mal. Es momento de entender que no es ninguna condena ni tampoco un fracaso pues es mejor una separación que una relación infeliz.

Separarte o divorciarte puede ser abrumador pero nadie tiene por qué sumar más angustia a tu vida y hacerte creer que estarás condenada a la soledad el resto de tu vida. Un divorcio siempre es un trago amargo pero guardar rencores y frustraciones sólo te hará más daño. Lo mejor es tomarte tu tiempo, aprender a soltar y nunca dejar de creer en que serás feliz.

El amor está en todas partes, no le cierres las puertas

Regina Blandón Regina Blandón volvió a encontrar el amor con Martin Altomaro

Regina pasó por un trago muy amargo antes de cumplir los 30 años, algo que la sociedad parece castigar demasiado. Sin embargo, en 2020 inició una relación con el actor Martín Altomaro, quien fue portagonista de la serie “Soy tu fan”. Aunque al principio fue muy cuestionada por la diferencia de edad, finalmente ha demostrado que todo marcha muy bien entre ellos y que están viviendo su mejor momento.

Sin importar lo que dijeran de ella, la actriz nunca dejó de creer en el amor, algo que debemos aprender. No tienes que aferrarte a cumplir con expectativas ajenas, deja que las cosas fluyan y cuando menos lo esperes, llegará esa persona que te recordará que valió la pena esperar. Siempre hay una razón para seguir adelante, para seguir creyendo.

No te conformes con menos por miedo a no encontrar “al indicado”

Regina Blandón Regina Blandón no se deja llevar por las críticas sino por su corazón y sus valores

Regina misma dijo que su divorcio le enseñó a definir lo que quiere y lo que no en una relación.

“Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero”, compartió.

La sociedad nos presiona para tener una pareja estable, estar casadas y formar una familia “a cierta edad” lo que hace que muchas veces no pensemos en lo que realmente queremos y necesitamos sólo para cumplir el tiempo estipulado.

El amor siempre nos encuentra, incluso en el peor momento. Nos levanta cuando hemos perdido toda esperanza y nos enseña que nunca estamos solas.