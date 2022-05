“No fue una ruptura amistosa”: Regina Blandón recuerda el doloroso proceso de divorcio con su ex

En 2017, Regina Blandón sorprendió al anunciar su boda con Roberto Flores luego de tres años de noviazgo. Sin embargo, 10 meses después de su boda, la pareja reveló que estaban pasando por una crisis matrimonial que los llevó a tomar la decisión de separarse.

Ambos se mantuvieron muy reservados al respecto hasta que en 2020, durante una participación en el programa de Youtube Pinky Promise, la actriz rompió el silencio.

“Yo me divorcié, creo que fue por la falta de comunicación y nos lastimamos mucho los dos y lo platicamos mucho. Por eso hago mucho hincapié en las cosas, sobre todo en pensar que estás con alguien que quieres mucho y para darte cuenta de que si la riegas no es por ching*** al de junto sino porque es un error honesto que hay que saber comprender”, confesó la actriz.

Regina Blandón Regina Blandón y Roberto Flores unieron sus vidas tras tres años de relación

Ahora, Regina ha vuelto a hablar de aquel episodio en su vida, asegurando que “no fue una ruptura amistosa”.

La ex estrella de La Familia P. Luche, aprovechó una conversación que tuvo con la cantante Isabel Lascurain en su programa de YouTube “Abre la caja de...”, para revelar detalles que no se sabían de su ruptura.

“Creo que tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo que nos enseñamos mucho y cada quien está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma”, declaró Regina Blandón.

Regina siempre ha sido muy transparente respecto a sus emociones y aunque aseguró que su relación fue buena, llegó un punto en el que dejó de ser ella misma para agradarle a otras personas. A pesar de que la ruptura no fue en buenos términos, finalmente aprendieron que tomar caminos separados era lo mejor para ambos.

Regina Blandón Regina Blandón y Roberto Flores hablaron de su ruptura dos años después del divorcio

Estar constantemente a la defensiva en una relación es una mala señal. Significa que el otro no está dispuesto a ver su propio comportamiento y tomar acción para no dañar a su pareja. Cuando una de las partes sólo está buscando satisfacer sus necesidades individuales y no como un equipo, el fracaso es inminente.

En 2020, la actriz habló de cómo nunca pudieron hablar abiertamente de lo que cada uno necesitaba, lo que dio pie a malentendidos que terminaron por desgastar la relación.

“Los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo, fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro”, aseguró.

Regina Blandón

A pesar de las diferencias, la actriz detalló que ambos se dieron las gracias porque eso también los llevó a aprender lo que quieren y lo que no en una relación a futuro.

“Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero”, compartió.

Hoy Regina sale con el actor Martín Altomaro, quien fue portagonista de la serie “Soy tu fan”. Aunque al principio fue muy cuestionada por la diferencia de edad, finalmente ha demostrado que todo marcha muy bien entre ellos y que están viviendo su mejor momento.