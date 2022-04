Regina Blandón calla a quienes criticaron sus cejas decoloradas y deja claro que nadie puede opinar del cuerpo ajeno

Regina Blandón sorprendió a sus fans al asistir al Mercedes Benz Fashion Week México 2022 y lucir su nuevo look bleached Brows (cejas borradas).

Esta nueva tendencia se basa en decolorar las cejas dejándolas del mismo tono de la piel. Algunas celebridades como Katy Perry, Kim Kardashian y Bella Hadid también se han unido a esta nueva moda.

Como se ha vuelto costumbre en las redes sociales Regina fue víctima de las opiniones y criticas ajenas y no tardó en poner en su sitio a los internautas.

Regina Blandón les pone un alto a las críticas

En una postal colgada en su cuenta en Instagram mostró una nueva tonalidad rosa la cual fue aplaudida por muchos y criticada por otros.

Aunque aclaró que su cambio se debe a cuestiones de trabajo y a diario cambian de color, manifestó que su nueva apariencia es de su agrado y pidió abstención de recomendaciones.

“Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja. Los consejos de “no lo vuelvas a hacer” “qué horror” y “te ves muy extraña, no me gusta” los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias”, escribió.

Sin embargo, hubo más de un impertinente que rechazó no solo su look sino su manera de expresarse.

“Excelente punto el de me vale madre. Y si el público que ve tu trabajo diría lo mismo? Creo que tu tono es pesado, déjale ese tono a los realitys”, comentó un internauta.

Blandón no tardó en responder y dejar claro que nadie tiene derecho en opinar sobre su apariencia y deben separar su trabajo de su vida privada.

“La crítica a mi chamba va separada de la crítica hacia mi persona”, contestó.

Del otro lado fue aplaudida por su apariencia y la manera de defender su derecho como persona.