“Se subió al carro por seguidores”: Karla Panini arremete contra Consuelo Duval por defender a Karla Luna

Karla Panini y Karla Luna eran uno de los dúos más queridos de la televisión sin embargo, terminaron envueltas en escándalo luego de una gran traición.

En 2012 Luna se enfrentó al terrible diagnóstico de un cáncer y ese mismo año comenzaron a surgir rumores de una infidelidad del esposo de su esposo Américo Garza, con Panini. En es entonces, Panini tenía una relación con Óscar Burgos, pero se separaron en cuanto se confirmó la infidelidad.

A pesar de la ruptura, las comediantes tuvieron que seguir con una gira que ya tenían pactada y para sorpresa de todos, lograron coordinar a la perfección su participación.

Luna se separó de Garza en 2013 y rompió relación con Panini. Tras varios años feliz, disfrutando de sus hijos y luchando por recuperarse, finalmente falleció el 28 de septiembre de 2017 a causa del cáncer que padecía.

En el programa de humor Las Lavanderas, Karla Panini y Karla Luna fueron las mejores amigas.

El escándalo ha continuado desde entonces pues poco a poco se revelaron detalles de la traición de Panini como que incitaba a Garza a tratar mal a su aún esposa Karla Luna.

La conductora se convirtió en una de las figuras más odiadas del espectáculo por dicha traición. Algunas famosas como Consuelo Duval, no se quedaron calladas y mostraron su apoyo incondicional a Luna.

En diferentes entrevistas, Duval declaró que ella era una amiga cercana de Karla Luna y que le dolió mucho haberla visto luchar contra el cáncer, así como por la puñalada en la espalda por parte de Karla Panini.

Karla Luna

En alguna ocasión, la conductora de “Netas Divinas” señaló que si se la llegar a encontrar se contendría, pero que no se le quitan las ganas de “darle un jalón de pelo”.

“Nunca tocamos el tema porque no íbamos a perder el tiempo hablando de esa mujer, teníamos cosas más importantes que hacer. Estoy enojada a la otra (Karla Panini) ni la quiero ver. No sé si estoy loquita, pero sí tengo tantitas ganas de partirle su mad… No la conozco ni la quiero conocer. Si la veo contendría mis ganas de madre… de darle un jalón de pelos”, dijo Consuelo a los micrófonos de Ventaneando.

Consuelo Duval

Ahora Panini decidió romper el silencio y arremeter contra Consuelo y aunque aseguró que si se la encuentra la saludará cordialmente, defendió que no debió haberse metido en el tema.

“Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, dijo Panini en una conversación con el podcast Mal Inlfuencers.

Y agregó: “La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos, para buscar cómo ‘qué buena onda, si tú, qué buena onda eres, claro que sí’”.