Karla Panini reacciona a las críticas: “yo no le robé el marido a Karla Luna”

Después que Karla Panini confirmara su relación con Américo Garza las críticas no han parado de llover, puesto que siempre ha sido señalada de traicionar a la que fue su mejor amiga, Karla Luna, ex del empresario.

Luna, ya fallecida tras padecer cáncer, fue además su compañera de un show de comedia que ambas animaron y en el que eran conocidas como ‘las lavanderas’, pero todo empezó a cambiar con las sospechas de infidelidad en 2012.

Desde entonces se ha convertido en enemiga pública, así que decidió romper el silencio para defenderse de las críticas de una manera particular, puesto que además recientemente sacó una línea de ropa con todos los comentarios negativos que recibe constantemente.

Karla Panini explotó ante las críticas

“No me voy a callar, por eso se hizo esta bola de nieve, porque callé, callé y callé . Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, declaró en las redes sociales.

La humorista afirmó que Garza siempre quiso aclarar públicamente lo sucedido, pero ella siempre lo impidió para evitar que esto fuese a perjudicar a los hijos de la pareja, hasta que rebasaron su paciencia.

“Se hizo un monstruo gigante de esa familia (la de Karla Luna) de sus dimes y diretes, chismes y sus inventos. ¡No! Ya no me voy a callar y yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera, de mí. Yo me estoy burlando de mi ‘hate’, memes de lo que me inventan, me voy a burlar siempre y si quieren, y si no, largo”.

Con eso, Karla Panini hizo referencia a las camisetas que puso a la venta, que llevan plasmadas en el pecho la frase Te odiamos Panini y que fue inspirada, precisamente, en todo el bullying que le han hecho por su vida personal desde hace años.

Este nuevo emprendimiento también fue objeto de malos comentarios en las redes sociales, pues los internautas le expresaron que “todo se paga”, “que gran cinismo el tuyo”, “dame una para trapear”, “no te rebajes así”, “sí te odiamos Panini”, “el karma siempre llega”, entre otras opiniones.