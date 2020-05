“Karla Panini se divorció de Burgos porque la encontró con otro”: Silva destapa más sobre la ex Lavandera

El empresario Felipe Silva avivó el escándalo de Las Lavanderas la semana pasada, y aún lo sigue alimentando, al asegurar que Karla Panini se divorció de Óscar Burgos porque él la encontró con otro.

Silva se ha identificado como un empresario quien supuestamente organizó varias giras del programa de humor Las Lavanderas que transmitió Telehit hasta el 2014.

La semana pasada, Silva aseguró al portal Multimedios que pagó por tener una relación sexual con Panini.

El empresario concedió una entrevista al reportero Miguel Ángel Díaz que se retransmitió en el programa de YouTube Chisme No Like.

Silva recordó lo ocurrido luego de un show de Las Lavanderas, en Tamaulipas.

"Karla Panini se divorció de Óscar Burgos porque el la encontró con una persona en la cama, haciendo el amor. Ese fue el detonante de la separación".

A decir del empresario, Burgos nunca ha hablado de ese incidente por que Panini lo tiene “amenazado… que si habla deja de ver a su hijo”.

Declaraciones pasadas

La semana pasada Silva aseguró: "Tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué para que tuviéramos un ‘no me olvides’, un ‘acostón’, un algo".

"Muchos no se atreven a decirlo, yo no tengo nada que perder. A final de cuentas a mí me consta", agregó y detalló que fueron dos encuentros con Panini, uno en 2011 y otro en 2013, y que pagó 5 mil dólares.

Breve resumen de un viejo escándalo

Karla Luna y Karla Panini eran grandes amigas, hasta que Paninise involucró con el esposo de Luna - Instagram

Karla Panini y Karla Luna eran grandes amigas y ambas conducían un programa de humor llamado Las Lavanderas, en Telehit. Luna se casó en el año 2012 con Américo Garza, y tuvieron dos hijas.

Ese mismo año le fue diagnosticado cáncer a Luna. Recibió todo el apoyo de su mejor amiga y su esposo.

La "Comadre Morena" como era llamada Luna en programa, le prestó un celular de su esposo a su hermana y al prenderlo, la hermana vio mensajes de la relación escondida de Garza con Panini, desde hacía cuatro años.

Eso desencadenó una serie de conflictos entre las dos Karlas, publicados en redes sociales y medios. En 2014 el programa cierra y Luna se divorcia. En el 2016 Garza se casa con Panini y en el 2017 fallece Karla Luna.