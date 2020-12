Kylie Jenner muestra sus estrías y despide el año con mayor seguridad en sí misma

Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores al despedir el año de la forma más sexy, se trató de una serie de fotografías en traje de baño en las cuales dejó ver las estrías que le dejó el embarazo. De esta forma la influencer demostró que las marcas de la maternidad son completamente naturales y que no son impedimento para sentirse segura y mostrar su cuerpo.

Un sistema inmune fortalecido, es tu mejor aliado ante Covid-19

Postres fáciles y económicos para una dulce Navidad

Dolor de estómago podría ser indicio de parásitos, conoce las señales que no debes perder de vista

Disfruta increíbles eventos desde casa con Sam's Club

Kylie Jenner muestra sus estrías y se gana aplausos en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram Kylie compartió una serie de fotografías en la piscina con un bikini triangular color blanco, el cual combinó con lentes de sol del mismo color, joyería de oro y maquillaje en tonos nude. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que en las sexys imágenes dejaba ver las estrías de su pecho que se formaron después de su embarazo, ya que como muchas mujeres Kylie quedó con algunas marcas en su cuerpo tras convertirse en mamá y pasar por el proceso de lactancia.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que en las sexys imágenes dejaba ver las estrías de su pecho que se formaron después de su embarazo. - Instagram

Los fans de la famosa aplaudieron su decisión de mostrar estas marcas con orgullo en lugar de intentar borrarlas a través de la edición, ya que esto ayuda a miles de madres jóvenes que sienten inseguridad por su cuerpo tras haber dado a luz.

Los fans de la famosa aplaudieron su decisión de mostrar estas marcas con orgullo en lugar de intentar borrarlas a través de la edición. - Instagram

Justo después de dar a luz a su hija Stormi, Kylie dijo en una conversación con su hermana Kim que se sentía presionada por regresar de inmediato a su figura de antes del embarazo, e incluso reveló en Keeping Up with the Kardashians que sentía que su cadera había crecido considerablemente después del parto y que su ropa ya no le quedaba como antes. Sin embargo ahora podemos ver que ha aprendido a amar su nueva silueta.

Justo después de dar a luz a su hija Stormi, Kylie dijo en una conversación con su hermana Kim que se sentía presionada por regresar de inmediato a su figura de antes del embarazo. - Instagram

Esta no es la primera vez que Kylie muestra su amor por sus marcas, ya que antes de ser mamá, era reconocida por una cicatriz en su pierna que siempre dejaba al descubierto en sus fotos, comprobando que las 'imperfecciones' son completamente naturales y parte de la belleza individual de cada mujer.

Esta no es la primera vez que Kylie muestra su amor por sus marcas, ya que antes de ser mamá, era reconocida por una cicatriz en su pierna que siempre dejaba al descubierto en sus fotos. - Instagram

Esta sesión de fotos fue tomada durante sus vacaciones en Aspen, las cuales realizó a lado de su hermana Kendall Jenner para despedir el 2020 entre la nieve y la naturaleza, ya que debido a las restricciones sanitarias no podrá ofrecer una gran celebración como en años anteriores.

Esta sesión de fotos fue tomada durante sus vacaciones en Aspen, las cuales realizó a lado de su hermana Kendall Jenner para despedir el 2020 entre la nieve y la naturaleza. - Instagram

Otra forma en que la empresaria sorprendió a todos fue al mostrar su atletismo, pues si bien no la vemos frecuentemente realizando actividades físicas, en esta ocasión demostró que es una buena esquiadora al descender por una montaña lado de su hermana.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: