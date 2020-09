Tonos de labiales discretos para un look elegante que debes conocer

El labial es el producto preferido de miles de mujeres al rededor del mundo. Esto se debe a que con tan solo cambiar el tono de tus labios, puedes transformar completamente tu apariencia e incluso pasar de un look de día a uno de noche. Uno de los trucos preferidos de las amantes de este producto, es el juego de colores que ayudan a cambiar el grosor de la boca para adaptarlo a diferentes ocasiones. A continuación te decimos cómo hacer los labios más gruesos con el color de labial adecuado.

Los tonos de labiales discretos que no te pueden faltar

Canela

Los tonos nude no dejarán de estar de moda, ya que pueden ser perfectos para acompañar un look de sombras coloridas o para una apariencia natural 'no makeup'. Puedes usarlo en una formula matte o acompañada de un gloss para darle más volumen a tus labios.

Gloss

Los labios voluminosos y llenos de brillo serán los más deseados de esta temporada. Puedes conseguir este efecto gracias al uso de un gloss transparente con brillo. Este producto, puede usarse solo para mantener los labios hidratados, o acompañado de tu labial favorito.

Mauve

Los tonos mauve combinan tonos rosas y morados para un resultado colorido y suave. Este color es ideal para un maquillaje romántico que puedes llevar a una cita o para salir con amigas.

Nude

Los tonos nude nunca pasan de moda, ya que pueden usarse para aportar una apariencia de labios voluminosos manteniendo un look natural. Para las morenas los colores con tonos rosas y naranjas son los mejores para resaltar la calidez de su piel.

Coral

El coral, es uno de los tonos brillantes para labios más discretos y naturales. Lo mejor, es que puede aportar mayor volumen a los labios sin ser demasiado llamativo.

Las chicas con pieles morenas, son quienes mejor lo lucen y pueden elegir desde un tono sutil de cobertura baja, hasta una fórmula matte llamativa.

