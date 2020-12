Katy Perry despide el año presumiendo su pancita post parto y conquista las redes sociales

Katy Perry decidió despedir el año de la mejor manera, con el detrás de cámaras del video de su canción 'Not the end of he world', el cual no estuvo protagonizado por ella, sino por la actriz Zoe Deschanel quien se burló de su gran parecido con la cantante y la apoyó mientras ella se encontraba recuperándose después de haber dado a luz a su primera hija con Orlando Bloom. Una de las cosas que más llamó la atención sobre su publicación fue que la famosa presumió su cuerpo post parto y demostró que el apoyo entre mujeres es lo más importante.

Un sistema inmune fortalecido, es tu mejor aliado ante Covid-19

Postres fáciles y económicos para una dulce Navidad

Dolor de estómago podría ser indicio de parásitos, conoce las señales que no debes perder de vista

Disfruta increíbles eventos desde casa con Sam's Club

Katy Perry muestra un video de tan solo seis semanas después de dar a luz

A través de su cuenta de Instagram, Katy Perry publicó un video de cómo se grabó el clip para la canción 'Not the end of he world', en el cual sólo aparece frente a la cámara en los primeros minutos. La razón por la cual no actuó en su video, fue que acababa de dar a luz a su hija y aún se encontraba recuperándose junto a su bebé, sin embargo sí estuvo presente para dirigir algunas escenas.

Además de burlarse de su parecido con Zoe, la cantante demostró que no existe una competencia entre ambas, pues por más que algunos se empeñen en comparar su belleza, ellas mantienen una buena relación y están dispuestas a apoyarse mutuamente. - Instagram

En el video, podemos ver a la cantante usando ropa deportiva, un conjunto de leggings negros y una sudadera azul combinada con tenis y una gorra mientras aparece frente a la cámara sin maquillaje y revela que han pasado sólo seis semanas desde su parto y a pesar de que extraña a su hija está feliz de poder salir de su casa aunque sea sólo por un par de horas.