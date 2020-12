El final original de Soul de Disney que no viste en la película

Soul, es la nueva película animada de Disney Pixar que ha pocos días de su estreno ha logrado conquistar los corazones de miles de personas al rededor del mundo, gracias a su mensaje conmovedor sobre el significado de la vida. Su éxito ha logrado que varios fans comiencen a investigar más sobre el proceso de creación de esta cinta y los secretos que no salieron a la luz, pues recientemente el director reveló el final original que no pudimos ver.

Las escenas secretas de Soul que no se vieron en la película

Soul se centra en el personaje de Joe Gardner, un profesor de música que aspira a convertirse en un famoso músico de jazz. Su sueño parece estar cerca de cumplirse cuando de pronto cae por un hoyo en la tierra hasta que llega a The Great Before, ahí se convierte en el mentor de '22' una nueva alma que aún intenta encontrar su brillo. Es ahí cuando Joe descubre que su pasión no es su propósito en la vida, sino que bede vivir la vida con propósito cada día.

Esta idea surgió cuando el director de la película Pete Docter se dio cuenta que había días en los que se dejaba llevar por la rutina y no disfrutaba del hecho de estar vivo. La idea de hacer una cinta sobre el significado de la vida era tan complejo que incluso se realizó más de un final.

Pete comentó en una entrevista con Entertainment los creadores revelaron que el final en el cual Joe regresa a vivir su vida de la manera que él quiere no siempre fue la primera opción, ya que existía otra versión en la cual Joe no regresa a su cuerpo sino que se queda muerto e incluso hay una escena en la que se puede ver a Joe en la tierra un año después.

La razón por la cual se decidió regresarlo a la vida es porque sintieron que no sería apropiado darle una lección sobre cómo vivir la vida para después dejarlo muerto sin la posibilidad de poner en práctica lo que había aprendido.

En la versión en la cual Joe no regresa a su cuerpo termina siendo un maestro en la academia para almas y termina por revolucionar la forma en que se hacen las cosas, ayudando así a miles de almas que aún están aprendiendo a convertirse en personas.

Otro secreto es que había también una escena en la que vemos que pasó con '22'. En ella se puede ver el momento cuando ya está en su cuerpo y cómo vive su vida. Incluso Joe podía conocerla, pues un día llegaba una alumna a su puerta, una niña pequeña que no quería aprender a tocar el piano, cuando él ve cómo se comporta se da cuenta que se trata de 22. Sin embargo esta escena no llegó a ser parte del final porque los creadores sintieron que no tendría mucho peso.

