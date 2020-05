La verdad sobre la pelea de Sylvia Pinal y Sylvia Pasquel por un hombre

El apellido Pinal es uno de los más reconocidos en el espectáculo mexicano. Pero entre todos los éxitos que han marcado a la llamada "Dinastía", existe un historial de escándalos que se han dado a conocer a través de la serie Silvia Pinal: Frente a ti.

Uno de los momentos más tensos para doña Silvia Pinal fue el distanciamiento que tuvo con su hija mayor, Sylvia Pasquel y fue retratado en la serie desde su perspectiva. Sin embargo, la misma Pasquel ha desmentido que las cosas hayan sucedido así .

Silvia conoció a Fernando en 1983 e iniciaron un romance que duró dos años. Ya llevaba varios años divorciada de Enrique Guzmán y la "Diva del cine" quería rehacer su vida amorosa. Sin embargo, no sólo era 10 años mayor que él sino que además tenía una relación cercana con Sylvia Pasquel, quien había terminado su relación con Mikey Salas, padre de su hija Stephanie.

La bio serie plantea que la relación entre ambas no fue la mejor y que constantemente tenían discusiones que las llevaron a separarse. Sylvia estaba teniendo un gran éxito en cine y teatro, lo que le dio la oportunidad de trabajar una temporada España. Al regresar, se encuentra con la novedad de que su madre estaba involucrada sentimentalmente con Frade.

“Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre."

De acuerdo con lo relatado por Pinal en su libro Esta soy yo: Silvia Pinal, su relación con Fernando terminó porque le gustaba mucho beber y que fue hasta después que se enteró que había tenido una relación con su hija mayor.

La Dinastía Pinal quedó divida y la situación entre madre hija quedó como un misterio. Años después, Sylvia Pasquel dio su propia versión y reveló que ella y Fernando se conocían desde antes de que este apareciera en la vida de su mamá y que incluso tenían una relación amorosa. “Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre."

"Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”, reveló Pinal.

Silvia Pinal y Fernando Frade

Las cosas estaban muy tensas en la familia y cuando Pinal terminó con frade, Sylvia volvió con él pero ella misma ha dicho que fue una especie de venganza y despecho, además de que seguía con el dolor de la muerte de su hermana.

"Estaba muy desubicada porque había muerto mi hermana Viridiana y esas desubicación te llevan a cometer errores porque yo ya no debía volver a eso. (Lo hice) Un poco por lástima, él también estaba muy mal emocionalmente. Si no hubiera estado desubicada, ten por seguro que no hubiera terminado así", confesó Pasquel en una entrevista para Historias Engarzadas.

En aquel entonces, Pinal había iniciado una relación con el Gobernador de Tlaxcala y ambos le decían a Sylvia que se alejara de Frade pero no sólo no escuchó razones sobre su relación con él sino que además se casaron y en 1985 tuvieron una hija a quien llamaron Viridiana, en memoria de la hermana de la actriz. La pequeña murió ahogada en 1987.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Sylvia reveló que la actriz siempre fue una mamá ausente y poco cariñosa, aunque en la serie se muestra que siempre estuvo preocupada por ella.

"Mi mamá muy marcial; un soldado. No fue una mamá cariñosa para mí. Ella es una gran señora, muy simpática, tierna, trabajadora pero como mamá fue muy estricta conmigo. Cuando llegó Viridiana se suavizó y cuando llegaron Ale y Luis Enrique no le quedó de otra. Sí sufrí ausencia de mi madre. Siempre estaba trabajando y viajando. En realidad me crié con las personas que trabajaban en mi casa", dijo Pasquel

Hoy en día, Sylvia Pasquel es una de las actrices más reconocidas del espectáculo mexicano. Es madre de Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas. Pero su historia, ha llamado mucho la atención gracias a la forma en la que se le retrata en la serie. Además, a pesar de todos los problemas que se han gestado en su familia, ella siempre ha sido muy discreta y cuidadosa con sus palabras , por respeto a los suyos.

En Silvia Pinal Frente a ti, Silvia Pasquel se llama Livia y es interpretada por Odemaris Ruíz, en su versión adolescente y Adriana Nieto, cuando es adulta.

