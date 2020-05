Así fue como los hijos de Silvia Pinal vivieron el maltrato de Enrique Guzmán

La serie de la diva del cine mexicano, Silvia Pinal, no sólo muestra su camino a la fama sino que también reevló los momentos más dramáticos de su vida.

La matriarca de la llamada Dinastía Pinal tuvo muchos amores pero fue su relación con Enrique Guzmán la que creó más polémica. El cantante de rock 'n roll, quedó prendado de la belleza de la actriz a primera vista pero la fama y la diferencia de edad provocaron un sin fin de enfrentamientos entre ellos .

Enrique Guzmán era la estrella de Los Teen Tops y llegó a convertirse en un ídolo de la juventud en los años 60 y 70. Se conocieron en una de las emisiones del programa ¡Ahora Silvia! y mantuvieron una larga relación de 1967- 1976. De esa relación nacieron Alejandra Guzmán y su hermano Luis Enrique pero Sylvia Pasquel y Viridiana, hijas mayores de la actriz, terminaron siendo testigos de esa tensión que había casa.

TAMBIÉN LEE: El romance entre Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, marcado por la tragedia

En Silvia Pinal Frente a Ti, la actriz dio a entender que el cantante llegó a golpearla en repetidas ocasiones y que incluso abusaba sexualmente de ella.

"Después de los golpes siempre sigue el arrepentimiento. Ahora me doy cuenta de que no debí perdonarlo. Ese primer perdón es abrirle la puerta a la violencia, al maltrato, pero yo todavía no lo sabía”, sentenció la actriz en el capítulo Mátame de una vez donde incluso se muestra que Guzmán fue capaz de golpearla frente a su propia hija.

En entrevista con Mónica Garza, Sylvia Pasquel llegó a decir que fue una situación que afectó a toda la familia pero que al final, fue una decisión de su mamá que tuvo sus consecuencias. La actriz siempre ha sido muy respetuosa con el tema ya que aunque lo vivió en carne propia, ha dejado claro que no le corresponde hablar de eso, pues tiene a "dos hermanos maravillosos" que nacieron de esa relación.

"Sí fue una vida muy difícil. Sí vivimos muchas cosas muy duras pero fue una decisión de mi mamá, equivocada o no. Vivió lo que tenía que vivir y tuvo sus consecuencias. Todos lo vivimos, todos lo sufrimos, lo vivimos, lo oímos y lo vivimos. Dentro de todo lo malo es que tengo dos hermanos maravillosos y muy talentosos"

Hace unos años, también circularon una serie de audios en los que se escucha a Alejandra Guzmán hablar de una situación que "la traumó". "Lo que más me dolió fueron sus ojitos morados. Ese es el recuerdo que más me ha dolido en toda mi infancia", dice la cantante.

TAMBIÉN LEE: “No debe ser fácil ser hija de Alejandra Guzmán”: Enrique Guzmán defiende a Frida Sofía

Te recomendamos en video