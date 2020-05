La complicada relación de Silvia Pinal con su hija Sylvia Pasquel

El apellido Pinal es uno de los más reconocidos en México por el talento que posee cada uno de sus miembros. Pero junto a todo ese historial, la llamada "Dinastía", liderada por Silvia Pinal, ha estado llena de escándalos. A través de la serie Silvia Pinal: Frente a ti es que hemos podido entender las situaciones que marcaron la vida de la actriz, como lo fue su relación con "El Tigre Azcárraga", Enrique Guzmán o incluso con sus hijas.

Silvia Pinal ha estado casada en cuatro ocasiones. Su primer matrimonio fue con el actor y director Rafael Banquells, quien fue su primer novio, era mucho más grande que ella, lo que ocasionó muchos problemas entre ambos. De esa relación, nació Sylvia Pasquel.

La bio serie plantea que la relación entre ambas no fue la mejor y que constantemente tenían discusiones que las llevaron a separarse. Debido al trabajo de su madre, Sylvia fue criada por su abuela y su bisabuela pero siempre estuvo presente en los foros de televisión y escenarios teatrales acompañando a sus padres. Como ha ocurrido con todas las Pinal, Sylvia sintió inclinación por el mundo del espectáculo desde muy pequeña y aunque su madre no la dejó entrar al espectáculo tan pronto, tomó clases de canto y danza clásica en Bellas Artes.

Los problemas entre Silvia y su hija comenzaron cuando ésta, como todas las adolescentes, comenzó a revelarse en contra de las reglas de su madre. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Sylvia reveló que la actriz fue una mamá ausente y poco cariñosa.

"Mi papá era un ser extraordinario, amoroso, cariñoso, simpático. Muy jovial. Mi mamá muy marcial; un soldado. No fue una mamá cariñosa para mí. Ella es una gran señora, muy simpática, tierna, trabajadora pero como mamá fue muy estricta conmigo. Cuando llegó Viridiana se suavizó y cuando llegaron Ale y Luis Enrique no le quedó de otra. Sí sufrí ausencia de mi madre. Siempre estaba trabajando y viajando. En realidad me crié con las personas que trabajaban en mi casa", dijo Pasquel

Sylvia estaba molesta con su madre por tener una relación con Enrique Guzmán, pues era 10 años menor que ella. Además, se suscitó una situación de violencia doméstica que afectó a toda la familia.

"Fue muy difícil esa parte de la historia por muchas cosas que sucedía ¡n que para un hijo son difíciles de enfrentar y vivir porque llega un momento en el que no sabes qué hacer y yo era la mayor. Enrique de pronto es super encantador pero también tiene ese otro lado"

Por si fuera poco, Sylvia terminó por casarse a los 17 años con el músico Mike Salas, con quien procreó a su hija Stephanie Salas. Pero lo que más marcó el distanciamiento entre ambas fue el drama por un hombre llamado Fernando Frade.

Sylvia Pasquel reveló que ella y Fernando se conocían desde antes de que este apareciera en la vida de su mamá y que incluso tenían una relación amorosa. “Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre."

Silvia Pinal conoció a Fernando en 1983 e iniciaron un romance que duró dos años. Ya llevaba varios años divorciada de Enrique Guzmán. Sin embargo, no sólo era 10 años mayor que él sino que además tenía una relación cercana con su hija Sylvia Pasquel.

De acuerdo con lo relatado por Pinal en su libro Esta soy yo: Silvia Pinal, su relación con Fernando terminó porque le gustaba mucho beber y que fue hasta después que se enteró que había tenido una relación con su hija mayor. "Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”, reveló Pinal.

Hoy en día, Silvia Pasquel es una de las actrices más reconocidas del espectáculo mexicano. Es madre de Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas. Pero su historia, ha llamado mucho la atención gracias a la forma en la que se le retrata en la serie.

En Silvia Pinal Frente a ti, Silvia Pasquel se llama Livia y es interpretada por Odemaris Ruíz, en su versión adolescente y Adriana Nieto, cuando es adulta.

