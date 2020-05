¿Cómo fue que Silvia Pinal conoció a Enrique Guzmán?

"Silvia Pinal: Frente a ti" se ha convertido en una de las series más populares de la televisión mexicana al retratar la vida de la primera actriz, Silvia Pinal. A pesar de que todos conocemos la fama y el éxito de la matriarca de la Dinastía Pinal, pocos sabemos los momentos dramáticos que marcaron su vida.

Sin duda, uno de los episodios más esperados ha sido el de su relación con el cantante de rock 'n roll, Enrique Guzmán, quien quedó prendado de la belleza de la actriz a primera vista.

Enrique Guzmán era la estrella de Los Teen Tops y llegó a convertirse en un ídolo de la juventud en los años 60 y 70.

La actriz y el intérprete se conocieron en una de las emisiones del programa ¡Ahora Silvia! y mantuvieron una larga relación de 1967- 1976. Según Silvia pinal Frente a Ti y la serie de La Guzmán, Silvia Pasquel, hija mayor de la actriz, era fanática del cantante y resultó una sorpresa que se convirtiera en su "padrastro", pues se llevaban varios años de diferencia.

El cantante era menor por 10 años y conquistó a Pinal con su música. Se casaron en 1967 y de su matrimonio nacieron Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

Se casaron en 1967 y tuvieron dos hijos: Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Pero mientras que todo parecía "miel sobre hojuelas" para la actriz, la diferencia de edad los llevó a ser víctimas de chismes, además de malentendidos entre ellos.

A mediados de los sesenta Silvia tenía su propio show cómico musical llamado Los especiales de Silvia Pinal pero cuando se casó con Guzmán, ambos produjeron y estelarizaron el programa de variedades titulado Silvia y Enrique. El éxito fue rotundo sin embargo, terminaron tras cuatro años al aire.

La presencia de Enrique Guzmán en la serie causó gran polémica pues ha tenido acusaciones en su contra sobre el supuesto maltrato que ejerció contra "la Diva de México".

Las discusiones, las escenas de celos y los chantajes emocionales eran una constante en su relación y pronto se convirtieron en una cachetada y llegaron hasta un abuso sexual por parte del cantante a la actriz.

"Después de los golpes siempre sigue el arrepentimiento. Ahora me doy cuenta de que no debí perdonarlo. Ese primer perdón es abrirle la puerta a la violencia, al maltrato, pero yo todavía no lo sabía”, sentenció la actriz en el capítulo Mátame de una vez donde incluso se muestra que Guzmán fue capaz de golpearla frente a su propia hija.