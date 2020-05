Los escándalos que marcaron la relación de Silvia Pinal y Enrique Guzmán

La serie Silvia Pinal: Frente a ti se ha convertido en una de las más populares de la televisión mexicana al retratar la vida de la primera actriz, Silvia Pinal. A pesar de que Doña Silvia siempre ha vivido en el ojo público, la serie ha explorado a profundidad momentos de su historia de los que no había hablado antes.

La relación con Enrique Guzmán sin duda marcó la vida de la matriarca de la llamada Dinastía Pinal y quedó plasmada en la serie de forma muy cruda.

Aquí te presentamos las situaciones más polémicas de la pareja.

La diferencia de edad

Enrique Guzmán era la estrella de Los Teen Tops y llegó a convertirse en un ídolo de la juventud en los años 60 y 70. Quedó prendado de la belleza de la Silvia Pinal y de inmediato comenzó a pretenderla. Eso sí, el cantante era menor por 10 años.

Se casaron en 1967 y de su matrimonio nacieron Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Pero mientras que todo parecía "miel sobre hojuelas" para la actriz, la diferencia de edad los llevó a ser víctimas de chismes, además de malentendidos entre ellos. Como se ve en la serie, las fanáticas del ídolo del rock en español, atacaban constantemente a Silvia por ser "demasiado vieja" para él. Sylvia Pasquel, hija mayor de la actriz, también era fanática del cantante y resultó una sorpresa que se convirtiera en su "padrastro".

Celos, chantajes y maltrato físico

Las discusiones, las escenas de celos y los chantajes emocionales eran una constante en su relación y pronto se convirtieron en golpes. La serie incluso muestra escenas de abuso sexual por parte del cantante. Guzmán era joven, guapo y exitoso pero quedó estancado durante su relación con Silvia, lo que lo llevó a caer en adicciones y abuso de alcohol.

En entrevista con Mónica Garza, Sylvia Pasquel llegó a decir que fue una situación que afectó a toda la familia pero que al final, fue una decisión de su mamá que tuvo sus consecuencias.

"Sí fue una vida muy difícil. Sí vivimos muchas cosas muy duras pero fue una decisión de mi mamá, equivocada o no. Vivió lo que tenía que vivir y tuvo sus consecuencias. Todos lo vivimos, todos lo sufrimos, lo vivimos, lo oímos y lo vivimos. Dentro de todo lo malo es que tengo dos hermanos maravillosos y muy talentosos"

En su libro, Pinal denuncia que Guzmán "le lanzó un balazo y la estaba buscando para matarla por ataque de celos". También afirma que "Silvia aún conserva una cabecera donde se incrustó la bala, en su casa de Acapulco, tuvo que tomar terapia para poder seguir adelante. Cuando llegó a pedir ayuda, llegó con la cara golpeada".

La confesión de Enrique Guzmán

Poco antes de que saliera la serie al aire, el cantante aceptó que era verdad que había violencia en su relación y cuando le preguntaron si se arrepentía dijo que sí, pero "de aguantase y no haberla golpeado antes". Incluso, a través de su cuenta de Twitter publicó que la actriz “se lo merecía”. ¿La razón? De acuerdo con Guzmán, descubrió que ella llevaba una vida con actividades que él no podía permitir.

Por su parte, al presentar el capítulo Mátame de una vez, Doña Silvia dijo: "Después de los golpes siempre sigue el arrepentimiento. Ahora me doy cuenta de que no debí perdonarlo. Ese primer perdón es abrirle la puerta a la violencia, al maltrato, pero yo todavía no lo sabía”.

El cambio de nombre

La razón por la que su nombre no es utilizado es por varias cuestiones. Para empezar, la relación entre ambos famosos no es del todo buena. Enrique Guzmán y los productores no lograron llegar a un acuerdo en la cotización para permitir que su nombre fuera utilizado en la historia. Además, Guzmán advirtió que si por algún motivo le disgustaba la forma en la que lo representarían, sus abogados estarían listos para proceder legalmente y parar la transmisión.

"No llegamos a ningún acuerdo económico. Si no me gusta, se para la producción. Mi nombre está registrado, mi existencia es mía de nadie más".

