Publican las fotos que Silvia Pinal se tomó desnuda y no salieron en la serie

El nombre de Silvia Pinal ha vuelto a ser protagonistas de las revistas de espectáculos gracias a la bioserie que transmite Televisa.

La actriz es un icono del cine de oro mexicano, una época en la que muchas de sus contemporáneas se atrevieron a salir sin ropa en las películas.

«Silvia Pinal: Frente a ti» ha mostrado fuertes momentos en la vida de la mamá de Alejandra Guzmán, con golpes y hasta violación sexual.

Sentirse libre

Después de sufrir una relación tormentosa con Enrique Guzmán, ella posó desnuda para una revista en 1978, justo dos años después de su divorcio.

En su tiempo las fotografías desataron una fuerte polémica, ya que la actriz era prácticamente la imagen de Televisa y por esa razón estuvieron a punto de despedirla.

«Viví mucho tiempo oprimida por un hombre, y quitarme la ropa me hizo disfrutar de mi libertad», reveló.

Tras la publicación, Emilio Azcárraga Milmo le reclamó: «¿No eres consciente del maltrato que estás haciendo ante tu carrera artística y ante tu reputación? Se te ha olvidado que eres la imagen de Televisa».

Según confesó en una entrevista, la sesión fue para «liberarse» de lo que había vivido. Las fotos se hicieron en su casa.

Mientras tanto, en la serie Itatí Cantoral imitó todas las poses que hizo Silvia pero solo una de ellas salió al aire y se cuidó que no fueran explícitas.

Reconciliación

Enrique visitó a la primera actriz durante su estancia en el hospital y admitió que le pidió a su cardiólogo que lo acompañara a donde se encontraba para percatarse que se encontraba bien.

«Me tomó de la mano, fueron tres minutos, le tomé el pulso nada más (risas) Está muy bien, además salió el domingo y bien, completa. No ya no (va a hablar con ella), ya sanó, ya, tan, tan. Sí hay un amor, un cariño y una distancia que tiene que existir, pero no por eso desaparece uno», reveló Guzmán en una entrevista.

El artista fue cuestionado por los problemas que la expareja tuvo durante su matrimonio y aclaró que no se odian solo que tuvieron diferencias «pero somos seres humanos, y tenemos hijos en común».

Además añadió que cuando estuvo grave del corazón ella fue la primera que estuvo ahí, estando él casado con otra mujer.

«Después de 50 años de broncas, se sintió mal y dije: es la mamá de mis hijos, tengo que ir a verla, fui, la saludé y hasta nos dimos un beso. Desde hace muchos años (le pedí perdón), le escribí una carta, ella afortunadamente la guardó y no me contestó nunca», finalizó.