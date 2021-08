Gregorio Pernía apareció solo con el delantal de Masterchef y demuestra que sigue siendo ‘El Coloso’: “¿Te cocino?”

Además de ser el villano y luego uno de los héroes en La hija del mariachi, lo que otorgaba mucho prestigio a su personaje, el actor Gregorio Pernía también destacaba como el más sexy de la telenovela al vestirte como ‘El Coloso de Jalisco’. En un reciente video publicado en su cuenta oficial demostró que sigue manteniendo aquellos atributos.

El artista de 51 años participa actualmente en MasterChef Celebrity, que está cuajando una excelente temporada y causado mucho revuelo en redes sociales. En uno de los últimos episodios se produjo la salida de Cata Maya, lo que desintegró el famoso grupo de las ‘4 babys’. Ni siquiera Jorge Rausch, siendo parte del jurado, lo podía creer.

Gregorio Pernía recrea un reto de TikTok en su faceta más sexy

Sin camisa y vistiendo solo un pantalón, el de Cúcuta aparece bailando al inicio del material, pero al cabo de unos segundos se le ve con el delantal de MasterChef Celebrity, cambiando de color y en distintas poses, tal como se hace en el viral reto de TikTok.

“¿Te cocino? Dime el lugar, ahí llegaré… búscame en @apitoquienloquiere“, escribió Gregorio Pernía para el video que ya suma 1,2 millones de reproducciones y colecciona más de 8.390 comentarios. Cabe destacar que se ha ganado el corazón de los televidentes de RCN, casa que transmite MasterChef Celebrity.

“Apito, apitoo, quién lo quiere”, le escribió el actor Pity Camacho. Muchas de sus seguidoras se derritieron ante lo sexy que lució el famoso en el registro audiovisual. “Obvio, así sea agua”, “mi chef favorito ufff”, “qué vaina linda”, “Dios mío”, “Titi papasito”, “madre mía”, “hazme lo que quieras, total” y “diablos, señorito”, fueron algunas de las reacciones.

Gregorio Pernía junto al equipo masculino de MasterChef. Foto: Instagram @gregoriopernia

El actor elogia a Epa Colombia y critica a La Segura

Hace ya algunos meses Gregorio Pernía detalló que a su hija adolescente le asignaron como tarea realizar un ensayo sobre lo que piensa de los influencers. También recalcó que le impactó la manera en la que su hija expuso su punto de vista al referirse a Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

En el video publicado en redes sociales habló sobre lo que piensan él y si hija de la creadora de contenidos. “Es una mujer que merece una segunda oportunidad, aunque en algún momento hizo un acto de vandalismo, se arrepintió y dijo que estaban mal sus acciones”, destacó.

También agregó que la joven influencer quiso enmendar su error. “Buscó como conscientizarse, aceptó las consecuencias, estuvo detenida, pagó multas y luego salió y se dio una segunda oportunidad”, dijo.

Pero no dejó pasar su opinión acerca del trabajo en redes sociales que hace Natalia Mena, La Segura. Aunque nunca la menciona directamente, la anécdota apunta que se trataba de ella.

“En estos días vi a una influencer que se para en Estados Unidos en un centro comercial y dice ‘¿usted no sabe quién soy yo?’, y en Estados Unidos sea futbolista muy famoso, vicepresidente, lo que sea allá hay mucha gente que hace cumplir la ley”, aseveró.

Destacó que esa misma influencer siempre deja el mensaje de que el amor no existe y que en realidad las mujeres deben usar “lo que tienen a mitad de las piernas”. “Según ella ‘el día que vaya a un restaurante ¿con qué va a pagar? ¿Con amor? O cuando le quiera sacar un carro a un hombre ¿con qué se lo va a pagar? ¿Con amor?”.

“No la estoy señalando porque ese es el oficio más antiguo de la humanidad, pero no estoy de acuerdo con que una influencer haga, canalice, ejecute y lleve a las niñas hacia allá de lo que debería ser, me parece que no está bien”, aseguró Gregorio Pernía.

Más de 5,1 millones de fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @gregoriopernia

