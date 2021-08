Dani Duke se compró una lujosa camioneta y expresa su felicidad en redes: “Caí en cuenta de lo que yo puedo lograr”

Dani Duke es una de las influencers colombianas más comentadas del momento. La pareja sentimental de La Liendra cuenta con 3,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram con quienes comparte a menudo.

Al igual que su novio muchas veces está rodeada de pólemica, sin embargo la joven paisa ha alcanzado grandes logros en su oficio como creadora de contenidos. Recientemente contó que se compró una lujosa camioneta modelo Land Rover y aseguró sentirse orgullosa de sí misma por esta adquisión.

La influencer suma 3,7 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @daniduke

Dani Duke muestra su nueva camioneta

A través de sus historias de Instagram, Dani Duke agradeció primeramente a Dios y segundo a ella misma por su nuevo vehículo. “Hoy me siento demasiado feliz. Gracias, gracias Dios, gracias Daniela por ser tan juiciosa, trabajadora, luchadora, responsable, por ser la persona que eres. Me felicito a mi misma“, dijo muy emocionada.

También compartió en su feed un video mostrando la camioneta en el concesionario donde la compró y también cuando la empezó a manejar. “Cuando vi toda la forma en la que me iban a entregar el nuevo bebé dije wowww como que caí en cuenta no solo del carro sino de lo que yo puedo lograr”, escribió la creadora de contenidos.

“Me hace muy feliz saber que todo lo que sueño lo puedo lograr con mucha CONSTANCIA Y DISCIPLINA. Yo no vine al mundo a hacer cosas ordinarias yo vine a ser EXTRAORDINARIA y es algo que me repito todos los días en el espejo (y vaya que me miro mucho al espejo)”, añadió.

Asimismo, Duke insistió que quería compartir su felicidad con sus fans y recordar que puede lograr lo que sea. Además finalizó consultando qué nombre le puede poner a su nuevo “bebé”.

Por su parte, los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación que hasta el momento suma más de un millón de reproducciones. Diversas personalidades colombianas comentaron el video.

Por ejemplo, La Segura escribió: “Te la mereces mi bebe hermosa, te la mereces”, por otro lado Mafe Méndez aseguró: “Bebé te felicito. Amo esa camioneta, voy por la mía hijuemadre. La DukeMovil”, y Daniela Arango agregó: “Necesito un borondo. Felicitaciones bebé”.

La reacción de la influencer por el penthouse que se compró La Liendra

Dani Duke no solo se alegra con sus logros sino también con los de su novio, La Liendra. Y así lo demostró hace unos días cuando el influencer contó que se compró el penthouse de sus sueños en El Poblado, Medellín.

El pereirano rompió en llanto al darle esta noticia a sus fans pues lo considera un logró grande en su vida. Aunque desde hace mucho tiempo quería adquirir la propiedad era muy costosa para él.

Por su parte, la influencer fue la primera en reaccionar ante la gran noticia de la nueva adquisión de su pareja. A través de sus historias de Instagram, Dani Duke felicitó a La Liendra por su nuevo apartamento y aprovechó para destacar las cualidades que ve en él.

“El hombre más hermoso, trabajador y disciplinado del planeta tierra. Mi mono se compró un mega apartamentacho y yo me siento feliz por verlo feliz y cumpliendo todo lo que se propone”, escribió la joven paisa.

“El merece el mundo entero”, añadió la creadora de contenidos junto a una imagen junto a su novio en uno de sus viajes.

Te puede interesar:

Jackson Barreto, el niño de La Voz Kids, solicita ayuda para su hermana, quien está en delicado estado de salud

Valerie Domínguez revela cómo recuperó su esbelta figura después del parto

Yeferson Cossio le regaló una camioneta a su hermana menor y la chocó en menos de una hora