Jackson Barreto, el niño de La Voz Kids, solicita ayuda para su hermana, quien está en delicado estado de salud

El niño venezolano Jackson Barreto continúa ganándose el cariño de los fans a través de las redes sociales, luego de tierna pero brillante actuación en La Voz Kids, reality transmitido por Caracol.

Aunque recientemente se presentó una polémica debido a su madre y Esther Molina, la mujer que lo inscribió en el programa, en esta oportunidad la atención se centró en su hermana, quien está en un delicado estado de salud, y la futura estrella decidió solicitar ayuda.

Hermana de Jackson Barreto

Lismary Barreto es la hermana mayor del pequeño cantante, quien de acuerdo a El Pitazo se encuentra recluida en el Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, de Barquisimeto, en Venezuela. Según la información del sitio, la menor presenta diabetes, desnutrición crónica, insuficiencia renal, sepsis y neumonía.

Ante la difícil situación y aprovechando que ahora tiene un mayor alcance en redes sociales, Jackson Barreto tuvo la valentía de pedir apoyo económico para el urgente tratamiento que requiere su hermana. Lo hizo a través de un video donde se aprecia toda la humildad de su solicitud.

“Quería decirles que ando muy preocupado por mi hermanita porque está enfermita, y pues quería decirles que alguien que desee colaborar, muchas gracias. Ahí les voy a dejar el número de cuenta y el hospital donde ella se encuentra. Muchas gracias por el apoyo”, expresó el ahora famoso, quien hace solo unos días deslumbraba en el escenario de La Voz Kids.

Reina Isabel Maramara, madre de Jackson Barreto, está acompañando a su hija, lo que ha sido también un impedimento para volver a reencontrarse con el niño en Colombia.

La propia Esther Molina se unió al cantante en las peticiones de apoyo para que su hermanita reciba todos los recursos que necesita y pueda recuperarse del complicado cuadro de salud. “Jackson no tiene una felicidad completa porque su hermanita está muy enfermita”, indicó la mujer. En su intervención detalló que Lismary Barreto requiere medicamentos y apoyo económico.

Madre del niño exige que le devuelvan a su hijo

Esther Molina se convirtió en madrina de Jackson y asegura que lo ama como si fuese su hijo. Por su parte, la mujer contó que conoció al pequeño cuando cantaba en las calles de Arauca, cerca de su establecimiento.

También detalló que posee una autorización de Bienestar Familiar para cuidar al niño. Sin embargo, su mamá biológica quiere a su hijo de 11 años de vuelta, pues asegura que la alejaron de su hijo y que ella no lo está vendiendo.

Sin embargo, Molina aclaró que la madre estuvo de acuerdo con las condiciones que permitieron la entrada del menor en el programa.

Según Reina Isabel Maramara, madre de Jackson Barreto, tanto ella como su hija rompieron a llorar al verlo en La voz Kids. Asimismo, detalló que él había viajado hasta Colombia con su padrastro por unos días, pero nunca regresó y no sabían nada de él. “Yo no estoy vendiendo a mi hijo”, aseguró.

La mujer confesó que el menor la rechazó en el pasado, sin embargo ella quiere luchar por él. “Él me ignoraba, me decía que yo no era la mamá y en estos momentos él me habla pero por teléfono, pero yo quiero tener a mi hijo conmigo. Yo tengo todos los documentos de él, a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ella, quiere que yo le firme un papel”, expuso.

