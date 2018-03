Oscar 2018, en vivo y en directo

Hoy es la gran noche: la entrega del Oscar 2018 a lo mejor de la industria cinematográfica. En América Latina podrá verse en tiempo real, y en Nueva Mujer te compartiremos todos los detalles minuto a minuto.

La gran favorita, con 13 nominaciones, es la película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, 'La forma del agua', sin embargo, junto a ella destacan otras historias como 'Tres anuncios por un crimen', que ha ganado todos los premios a Mejor Película.

Sin duda 'Tres anuncios por un crimen' es una de las favoritas esta noche del Oscar. ¿Ya la viste? Te compartimos nuestra reseña:

Este año en el Oscar una película con temática gay se coloca entre las favoritas: 'Call me by your name'. Aquí nuestra reseña:

¿Viste 'The Post', protagonizada por Meryl Streep? Aquí nuestra reseña:

¿Sabías que en esta edición del Oscar se rompen 14 récords históricos? Aquí la información:

Resse Whiterspoon recuerda cuando ganó su primera estatuilla dorada. ¡Bravo por ella!

Overwhelmed, excited and truly humbled, I will never forget this moment. March 5, 2006. I am thinking about every nominee today & congratulating them on the incredible hard work that got them to this place. Have a great night! You are all winners. ❤️🙌❤️ #Oscars #WalkTheLine pic.twitter.com/vRb8beWeW4

— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) March 4, 2018