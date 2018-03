¿Por qué las famosas no vistieron de negro para la entrega del Oscar 2018?

Después de varios eventos donde pudimos ver a las actrices con vestidos negros y detalles que representen la igualdad de género en Hollywood, sorprendió que en esta entrega del Oscar 2018, no hubiese rastro de ello.

Las organizadoras del movimiento Times Up, incluyendo a Shonda Rhimes, Laura Dern, la directora Ava DuVernay y la productora Katie McGrath, confirmaron en una conferencia de prensa el jueves pasado que esta noche no habría código de vestimenta en la ceremonia de los Oscar. Rhimes dijo que la iniciativa "se lanzó en la alfombra roja, pero nunca tuvo la intención de quedarse ahí".

Times Up ha ganado un gran impulso en los últimos meses. En enero, los actores y actrices se vistieron de negro en los Golden Globe Awards, la primera gran entrega de premios de Hollywood desde las acusaciones de agresión sexual y hostigamiento contra Harvey Weinstein. (Weinstein ha negado cualquier acusación de sexo no consensual.). Muchas celebridades también se presentaron ante los BAFTA en febrero para solidarizarse con los sobrevivientes y los derechos de las mujeres. También usaron rosas blancas para los Grammy y para los Premios BRIT en apoyo del movimiento.

En los días previos a la ceremonia de los Oscar, las cuentas en las redes sociales de Time's Up no hicieron referencia explícita al espectáculo, sino historias sobre el Mes de la Historia de la Mujer o resaltando los logros de las mujeres dentro de las filas del movimiento.

Los miembros de Time's Up, sin embargo, señalan que los esfuerzos de la campaña van más allá de lo que los actores y actrices pueden o no pueden usar en la alfombra roja. "No somos un grupo de protesta para hacer show", dijo la directora Ava DuVernay. "Así que nos retiramos esta vez".

En este momento #MeToo, la Academia, que cumple 90 años este año, ha dicho que quiere destacar las películas. Pero con el desfile de cientos de mujeres (y hombres) vestidos de negro en los Globes, se dieron cuenta de que la ropa de la alfombra roja puede, literalmente, hacer una declaración, ¿por qué volver a la costumbre? Quizá las famosas tengan algo más preparado para esta noche.

