Guillermo del Toro gana su primer Oscar

¡Guillermo del Toro lo hizo! El mexicano ganó su primer Oscar como 'Mejor Director' por 'La forma del agua', película con 13 nominaciones y que rompió un récord.

Del Toro cumplió uno de sus sueños y se convirtió en el cuarto mexicano en ganar la estatuilla dorada en la misma categoría, durante los últimos cinco años.

Con 'La forma del agua', el mexicano se posición como uno de los favoritos en la industria cinematográfica, aunque las recientes acusaciones por fraude trataron de mancharlo.

David Zindel, hijo del Pulitzer Paul Zindel, 'Let Me Hear You Whisper', asegura que la cinta de del Toro toma prestados “demasiados elementos” de la obra que su padre escribió en 1969.

Lo anterior manchó el camino de gloria que ha cosechado el mexicano en los últimos meses con las recientes entregas de premios.

Las acusaciones por plagio lo mantuvieron en el ojo del huracán, sin embargo, el se mantuvo firme. En las entrevistas concedidas, el mexicano descartó cualquier robo de autor y aseguró no haber escuchado antes de la obra de Zindel.

Lo cierto es que ahora del Toro catapulta su carrera y se consolida no solo como una cineasta mexicana, sino como un maestro del cine que encuentra en los monstruos la belleza de la humanidad.

¡Bravo Guillermo!

