Rutina exprés para reducir la cintura

Esta rutina de 4 ejercicios te ayudará a tener una cintura más marcada.

Lograr una cintura de avispa es el objetivo de muchas mujeres, mientras más se marque la silueta, más felices son. Pero bien, tener una cintura fina es un trabajo que requiere constancia, dedicación y el apoyo de diferentes estrategias. Esto significa que no solo los ejercicios podrán ayudarte si tu alimentación no mejora, si no tomas suficiente agua, no descansas bien y solo haces ejercicios una vez a la semana.

Recuerda que más allá de querer un cuerpo bonito debes asumir el reto de tener un cuerpo saludable, que el estilo de vida sea duradero para que de esta manera te permita lucir el atuendo que quieras, cuando quieras sin sacrificar tu salud.

Beneficios de ejercitar la cintura

La cintura está en el centro de tu cuerpo, tenerla fortalecida te ayuda a realizar las actividades diarias con más facilidad.

Disminuyen los dolores de espalda.

Te da agilidad para realizar otros deportes.

Favorece el equilibrio.

Favorece la postura.

En esta oportunidad te presentamos una rutina exprés constituida por 4 ejercicios que puedes hacer donde deseas y cuando quieras, pues en 20 minutos la completas. Para mejores resultados cada semana agrega una vuelta más.

La rutina creada por @lydiabellamy_ está conformada por 4 ejercicios. Debes realizar entre 12 y 15 repeticiones de cada ejercicio (por lado) y repetir tantas rondas como puedas completar. Intenta ir aumentando las rondas cada semana. Y realizar la rutina un par de veces por semana.

Recuerda que debes iniciar la rutina con ejercicios de calentamiento que preparen tus músculos y articulaciones para el trabajo y finalizar los ejercicios con una buena dosis de estiramiento para que los músculos descansen y así evitar las lesiones como calambres o contracturas musculares que te alejen del ejercicio.

Recuerda que las cosas no suceden por arte de magia, que la constancia es clave, que cada semana debes apostar por más para que los músculos no se acostumbren y sigas viendo resultados favorecedores en tu cuerpo.

Más de este tema:

Ejercicios para trabajar la espalda y mejorar tu postura

Los ejercicios más efectivos para quemar calorías y tonificar el cuerpo, según Harvard

Ejercicios para trabajar la zona interna de los muslos y eliminar la flacidez

Te recomendamos en video: