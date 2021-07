¿Tienes problemas de estreñimiento? 4 ejercicios efectivos para mejorar tu digestión

El estreñimiento es un trastorno digestivo que afecta no solo nuestra salud, también nuestro cuerpo, humor, e incluso puede generar la aparición de acné.

Es un problema que se debe tratar con una alimentación llena de fibra, y por supuesto, ejercicios que te ayuden a mejorar tu digestión.

Y es que al no eliminar lo que comes, puedes lucir inflamada, y, además, te genera una sensación de llenura y hasta dolor, aunque casi no comas nada.

Por eso, te ofrecemos algunos ejercicios que puedes hacer en casa, incluso desde tu cama, para aliviar el estreñimiento y sentirte mejor.

Ejercicios para aliviar el estreñimiento

Respiración abdominal

Para este ejercicio, debes estar acostada boca arriba, con las piernas semi flexionadas y las manos en el abdomen.

Haz respiraciones profundas, inhalando y exhalando, y procura inflar el abdomen al inhalar, repite 10 o 15 veces.

Piernas en el pecho

Colócate también boca arriba, y flexiona las piernas, llevándolas hasta el pecho, y sosteniéndolas en esta posición con tus brazos.

Mantén esta posición durante 10 segundos, y repite de 3 a 5 veces, sentirás un gran alivio en tu abdomen.

Puente

Este ejercicio no solo es bueno para mejorar tu digestión y aliviar el estreñimiento, también te ayuda a tonificar las piernas y glúteos.

Debes colocarte también boca arriba con las piernas flexionadas y los brazos a los lados, y levanta la pelvis y luego la bajas.

Haz movimientos lentos, no muy rápidos, y repite de 10 a 15 veces.

Flexión del tronco

Para hacer este efectivo ejercicio debes estar sentada, con las piernas estiradas hacia el frente y lleva el tronco hacia adelante lo más que puedas, haciendo que la cabeza toque las piernas.

También estira los brazos, y realiza respiraciones abdominales, hinchando el abdomen al inhalar, y soltándolo al exhalar.

Mantén esta posición durante 10 segundos, y vuelve a la posición inicial, repite unas 5 o 6 veces.

