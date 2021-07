Ejercicios de baja intensidad para un cuerpo tonificado en casa

Si quieres tonificar tu cuerpo existen ejercicios de baja intensidad que te pueden ayudar a lograrlo.

Y es que estos ejercicios son muy eficientes, pero no requieren de saltos, por lo que es un entrenamiento que puedes hacer sin problemas.

Con estos ejercicios podrás trabajar y tonificar todo el cuerpo, pues implica a todos los músculos, y no necesitas nada más que tu cuerpo, así que no hay excusas para no hacerlos.

Ejercicios de baja intensidad para un cuerpo tonificado

Plancha con rodilla a un lado

Un gran ejercicio, con el que tonificas todo el cuerpo son las planchas con rodilla a un lado.

Para hacerlo debes ponerte en posición como si hicieras una plancha, con las manos y dedos en el suelo, y flexiona tu tronco mientras desplazas la rodilla hacia un lado.

Repite con cada pierna durante 30 segundos y haz tres series.

Lunge hacia adelante

También puedes realizar una serie de lunge hacia adelante, para trabajar piernas y glúteos.

Da un paso hacia adelante y colócate en posición lunge mientras mueves el codo contrario a la pierna hacia la rodilla.

Luego, vuelve a la posición inicial y repite con la otra pierna, puedes hacer 15 o 20 repeticiones durante tres series.

Sit through

Este ejercicio requiere de esfuerzo, pero es de baja intensidad, y permite trabajar desde brazos hasta las piernas.

Debes colocarte boca abajo, con las manos en el suelo y piernas flexionadas, tocando el suelo con las rodillas.

Luego, levanta tu pierna derecha hacia el lado izquierdo mientras levantas el brazo izquierdo, y haz de 10 a 15 repeticiones de cada lado.

Lunge lateral tocando el pie

El lunge lateral te permitirá trabajar los aductores, abductores y la rotación espinal, y para hacerlo debes colocarte de pie, con los pies separados a la anchura de los hombros y los brazos extendidos a los lados.

Da un paso hacia un lado y gira el tronco mientras estiras tu brazo hasta tocar el tobillo contrario, vuelve a la posición inicial y hazlo lo mismo con el otro lado.

Puedes hacer tres series de 15 repeticiones de cada lado.

