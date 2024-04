El blazer se combina con short y botas esta temporada: así los puedes usar de forma elegante

Hay combinaciones que gritan glamour, y esto es gracias a prendas que logran combatir al tiempo, y se colocan como las favoritas indispensables de cualquier temporada, entre ellas, los blazers y unos buenos shorts que quedan con todo.

Esta es la razón por la que, tener un armario cápsula es tan importante, pues este se compone de prendas ‘atemporales’ que combinan entre sí. Aquí se pueden sumar prendas de ropa como camisas blancas, jeans, blazers, shorts y hasta tenis, todos en colores neutros o fáciles de combinar, que además de ayudarte a lucir formal y elegante, te ahorran tiempo pensando ¿qué vas a ponerte?

Blazer shorts y botas Pinterest (Pinterest)

Aquí es donde nos encontramos con dos prendas básicas como el blazer que es tan adecuado para una fiesta con amigos como para un día de oficina, mientras que los shorts han desafiado los límites del clima, demostrando que en invierno también son una buena opción, pero estos no vienen solos, súmale unas botas y eleva tu look, lucirás como toda una experta en moda.

¿Cómo usar blazer con shorts y botas?

La combinación de blazer con short y botas es una combinación glamurosa que debes probar al menos una vez, lo único que debes tener en cuenta es que exista un equilibrio entre ambas prendas, pues deben ser proporcionales, de ahí en fuera, no temas experimentar, y plasmar tu propio toque en tu outfit.

No olvides darle el toque con accesorios como pequeños bolsos de mano, gafas de sol que logran elevar siempre cualquier look, combinar con gorras de béisbol si lo tuyo es lo casual, y usar joyería discreta en forma de gota como la cereza del pastel para un look digno de pasarela.

Aquí te dejamos las claves para usar como toda una experta en moda, la combinación que es todo un imán, atraerás miradas y brillarás como ninguna, pero recuerda que más allá de la ropa y cualquier accesorio, lo importante es la actitud y seguridad que los llevas.

Blazer con short y botas vaqueras

Si buscas un look casual con toques chic, entonces opta por un blazer con shorts de mezclilla, un top ceñido y añade unas buenas botas vaqueras con una gorra de béisbol, lucen increíbles y son muy cómodas.

Para un look nocturno y divertido

Para una salida con amigos también es una excelente opción, combina prendas oscuras, como un short de cuero, medias y un blazer llamativo, suma unas botas cromadas o negras, lucirás perfecta y chic.

Deja que tus cowboy boots brillen

Ponle el toque divertido con tus cowboy boots favoritas, combínalas con el color de tu blazer, aquí tenemos un ejemplo con aires old money.

Blazer con short y combat boots

Para un look casual, cómodo y elegante, opta por un blazer negro con top bandeau, shorts y el toque final, unas combat boots.

Combina blazer con chaleco sastre y shorts

Mezcla tendencias, aquí tenemos una de tintes retro con blazer a cuadros, chaleco sastre, shorts de mezclilla y botas, luce elegante y sobrio.

Elegante y sofisticada para una cena

No subestimes nunca el poder de un blazer y la gran dupla que hace con shorts de cuero, úsalo para una cena o salida nocturna, lucirás como una verdadera diosa.

